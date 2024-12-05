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「泰」好吃啦！聯合國認證「冬蔭功」列入非物質文化遺產

冬蔭功是一道源自泰國中部河岸社區的傳統酸辣蝦湯，正式被聯合國教科文組織（UNESCO）列入人類非物質文化遺產名錄。（翻攝UNESCO官網）

▲冬蔭功是一道源自泰國中部河岸社區的傳統酸辣蝦湯，正式被聯合國教科文組織列入非物質文化遺產名錄。（翻攝UNESCO官網）

圖文／鏡週刊

泰國經典美食冬蔭功（Tom Yum Kung，俗稱泰式酸辣蝦湯）正式被聯合國教科文組織（UNESCO）列入人類非物質文化遺產名錄，這項榮譽使冬蔭功成為繼潑水節（Songkran）、箜面具舞（Khon）、諾拉舞（Nora）及泰式傳統按摩（Nuadthai）後，泰國第5項獲此殊榮的文化遺產。該決議於4日，在巴拉圭亞松森的第19屆非物質文化遺產政府間委員會會議中通過。

冬蔭功是一道源自泰國中部河岸社區的傳統酸辣蝦湯。它不僅是泰國的國民美食，更反映了當地人的生活方式，並代表了泰國中部農業地區的飲食文化。這道湯品以新鮮蝦、香茅、南薑、檸檬葉等香草為主料，搭配辣椒、魚露等調味料，湯頭酸辣鹹甜，層次分明，深受國內外食客喜愛。

泰國文化部長蘇達旺（Sudawan Wangsuphakijkosol）表示，冬蔭功源於泰國中部的農業生活，當地居民運用自然環境中的新鮮食材，將其巧妙地結合在一起，這樣的飲食習慣展現了泰國人對大自然的尊重與智慧。這道菜不僅具備濃厚的泰國風味，也是當地人健康飲食的象徵。

隨著國際化，冬蔭功已不僅限於餐廳菜單中，它的影響力遍及全球，並延伸至即食食品、調味包等商品領域，成為泰國美食文化的代表之一。蘇達旺強調，冬蔭功的國際認可將進一步提升泰國美食的國際形象，並促進非物質文化遺產的保護與傳承。

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