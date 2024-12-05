消防員救火救到「毒品加工廠」　柬埔寨官方破獲2噸毒品

▲柬埔寨干單省一棟別墅發生火災，消防人員到場撲滅火勢後，才發現這裡是一處毒品加工廠。（圖／翻攝金邊日報）

圖文／CTWANT

近日，柬埔寨干單省（Kandal）省會達克茂市（Takhmau）一棟別墅發生火災，消防人員到場撲滅火勢後，才發現這裡是一處毒品加工廠，不僅有近2噸的毒品堆放在屋內，現場還查獲大批加工工具。當地警方當場逮捕一名印度籍男子，據了解他是這個毒品加工廠的負責人，此外還有一名印度人、一名巴基斯坦人在逃。

據《金邊郵報》報導，柬埔寨國家禁毒局總秘書處秘書長棉韋樂表示，11月27日當地消防隊獲報得知一處別墅發生火災，當消防隊員到場撲滅火勢後，進入火場檢查起火原因，卻發現別墅內有乾坤，不僅內有包含1400多公斤的毒品藥丸，還有114公斤的毒品粉末以及593公斤的化學原料。此外，現場還查獲許多生產加工設備。

棉韋樂表示，租住這處別墅的，是一名叫做薩拉吉特（SARABJIT）的38歲印度裔男子；他因為涉嫌非法儲存、生產、販賣和使用毒品，已經被送交當地法院。此外，當地警方正在追捕他的2名同夥，分別是1名印度人、1名巴基斯坦人

棉韋樂指出，這些毒品集團分子善於尋找、偽裝犯罪地點，譬如該別墅的周圍有遮蔽視線的圍牆，以及便於逃逸、四通八達的交通環境。以裝潢KTV房的名義建立毒品加工廠，良好的隔音條件就不會發出足以吸引鄰居注意的噪音。此外，就連生產毒品後的垃圾，犯罪者也適當的時機透過汽車運走。

棉韋樂表示，目前警方尚未確認這棟別墅是否是毒品生產或加工地點，因被查獲的加工工具是用來生產藥丸，即只需在原有的成分中添加香味和顏色而已，因此警方需要時間進一步調查。不過自從發生這起案件後，警方將針對類似條件的大型別墅進行排查，並且對在柬埔寨生活的外國人進行調查。

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