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瓊瑤離世！　御用童星「小婉君」金銘發文哀悼

▲瓊瑤御用小童星金銘發文哀悼。（圖／翻攝微博）

▲瓊瑤御用小童星金銘發文哀悼。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

知名編劇、作家瓊瑤離世，享壽86歲，消息震驚兩岸民眾。她的戲劇作品不僅是兩岸80、90這個世代的深刻回憶，同時也捧紅不少藝人，其中，有著「人體水龍頭」之稱的御用女童星金銘便是其中之一。

▲瓊瑤御用小童星金銘發文哀悼。（圖／翻攝微博）

金銘今（4）日得知噩耗後，在個人微博發文哀悼，她表示，驚聞噩耗，節哀悼念！那邊多了一位漂漂亮亮、妙筆生花、才華橫溢的恩人、長輩、作家！就像您說的，生命的美好，就在於「能愛，能恨、能笑，能哭、能歌、能說、能跑、能動、能紅塵作伴、活得瀟瀟灑灑，能嫉惡如仇，活得轟轟烈烈……」瓊瑤阿姨，在那邊和平伯伯開開心心的，一起「翩然」而舞。

▲瓊瑤御用小童星金銘發文哀悼。（圖／翻攝微博）

8歲的「小金銘」被瓊瑤相中，出演「小婉君」一角，一雙無辜大眼和「淚而不哭」的精湛演技，惹憐愛，迅速圈粉，成為戲迷粉絲追捧疼愛的當紅小童星。其後，金銘在《雪珂》、《望夫崖》、《青青河邊草》及《梅花烙》等瓊瑤戲劇中皆有演出，被外界視為「御用童星」。

▲瓊瑤御用小童星金銘發文哀悼。（圖／翻攝微博）

小金銘在《雪珂》劇中的角色「小雨點」更是讓人印象深刻，讓她在孩提時代便登上演藝事業高峰。不過，她在星途看漲之際選擇急流勇退，專心學業，婉拒了《還珠格格》電視劇的邀請，跌破眾人眼鏡。

金銘在2000年考進北京大學，主修國際關係，輔修藝術，並在學業結束後重返演藝圈，然而，回到演藝圈的金銘卻風光不在，轉而跟著潮流走向直播帶貨之路，轉換跑道追求人生另一片天。

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