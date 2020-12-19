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嘉義市管樂節！54團體踩街走秀...「管樂風口罩」超吸睛

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▲嘉義市國際管樂節登場。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市國際管樂節登場。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2020嘉義市國際管樂節踩街嘉年華19日下午2時於中央噴水圓環登場，今年總共有54支團隊演出，刷新史上規模最大、人數最多新紀錄。開場演出由日籍美裔指揮梶間聡夫老師，結合他拉喇叭團及高雄市民管樂團、BASLinE舞團等的融合表演，帶動全場節奏感十足！現場隨後由市長黃敏惠宣布「踩街嘉年華正式啟動」！而今年特別設計印有第29屆嘉義市國際管樂節LOGO的特製口罩，並提醒大家瘋管樂不忘防疫。

▲嘉義市國際管樂節 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義女中多次擔任國際管樂節開場隊伍，是表演隊伍中的焦點之一。（圖／嘉義市政府提供）

「來幸福城市享受管樂搖滾BAR！」黃敏惠表示，嘉義市是管樂之都，管樂屬於每一個人，也是這個城市的生命力，所以有管樂的城市是幸福的。今年下午南台灣的太陽用最大熱情跟大家見面，迎接第29屆嘉義市國際管樂節的所有管樂好手與樂迷。

▲嘉義市國際管樂節登場。（圖／嘉義市政府提供）

▲台北景美女中多次出席國際管樂節，亮黃色制服相當吸睛。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市國際管樂踩街嘉年華總共有54支團隊參與，創下歷屆最多的紀錄。面臨疫情，許多國外團隊無法前來，但以更富創意的跨界演出呈現給觀眾。跨國表演集結擔任指揮日籍的梶間聡夫老師、俄籍老師作曲、更有台灣最優質團隊一起表演，今天泰國通才大使也親臨。而今晚定點表演更結合電音、管樂、行進樂儀旗隊、搖滾樂團、嘻哈歌手及舞團120分鐘不斷電演出充滿搖滾風格的表演。

▲嘉義市國際管樂節登場。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市長黃敏惠於國際管樂節為各表演團體吶喊加油，並大秀管樂節防疫口罩。（圖／嘉義市政府提供）

顛覆管樂想像！世界首演的樂曲《Fun go 嘉義》加上跨界感官火力全開！在中山路噴水池圓環上的舞台，開場表演由在國際指揮大賽中曾獲得多項獎項，在音樂上的特殊風格與強烈感染力的梶間聡夫指揮下，台灣首支職業喜劇樂團-他拉喇叭團樂手邊演奏邊上台，指揮梶間聡夫更以中文與小號手現場rap好嗨！薩克斯風手與小號手對尬演奏，節奏感十足，以詼諧、充滿悠哉氛圍的演出方式，搭配輕快、有節奏感的喇叭樂音，合體高雄市民管樂團，讓人眼睛、耳朵都為之一亮！更由全場演奏韓德爾歌劇《所羅門王》著名插曲《席芭女王進場》，結合街舞BASLinE舞團大小舞者，這是一場管樂融合街舞、rap的獨創開演。

▲嘉義市國際管樂節 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市長黃敏惠於國際管樂節大秀管樂節防疫口罩。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市國際管樂節登場。（圖／嘉義市政府提供）

踩街除邀請國內相當知名的建國中學、景美女中、中山女中等高校隊伍以外，更請到7支三軍樂隊，包括海軍軍官學校軍樂隊、陸軍專科學校軍樂隊、中華民國空軍軍官學校等，民眾可以一睹國軍儀隊威風凜凜的表演。而像台中市大甲國中、台北市網溪國小及高雄高商樂旗隊則是首次參加管樂節踩街演出的團隊。

踩街遊行路線美食大公開，沿途有許多嘉義在地美食值得一嘗，像是中央噴水圓環旁就有一家知名葡萄柚汁排隊名店，而王中山路方向還有強調鮮美原味的在地連鎖速食品牌跟入選108年嘉市好店的臘腸狗造型燒果子專賣店，還有很多排隊美食不容錯過！

而為配合中央疫情指揮中心防疫措施，民眾觀賞管樂節踩街、晚會及室內外音樂會，均須全程配戴口罩，而屬於封閉型的場地包括體育場、音樂廳等區域並須配合量額溫及實名制登記作業，由現場工作人員協助引導入場，並保持社交距離，溫度超過37.5度民眾，禁止入場。嘉義市國際管樂節最新消息以及詳細內容，請上臉書粉專「嘉義市國際管樂節」(https://www.facebook.com/chiayiband)查詢。

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