　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市國際管樂節18日登場　踩街54團隊...破紀錄規模最大

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 「管樂搖滾BAR」， 2020嘉義市國際管樂節 12/18-1/3盛大登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「管樂搖滾BAR」， 2020嘉義市國際管樂節 12/18-1/3盛大登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市一年一度的盛事—2020嘉義市國際管樂節即將於18日至2021年1月3日盛大展開，今年的嘉義市國際管樂節將帶來全新的企劃與陣容，主題為「管樂搖滾BAR」，透過跨界的碰撞，激盪出不一樣的火花。而踩街嘉年華將於12月19日(六)下午2點於噴水圓環盛大登場，今年有54支的表演隊伍，踩街團隊為史上規模最大、人數最多，跨界晚會同日晚間6點於嘉義市立體育場舉行，並有多場室內、室外音樂會連串精采表演。

關於索票，室內音樂會12月18日至26日演出場次訂於12月4日起於文化局1樓服務台開放民眾索票、27日至1月3日演出場次則訂於12月11日起於文化局1樓服務台開放民眾索票，每人每場次最多索取2張。另外，防疫期間，為加快觀眾進入體育場觀賞19日當天《搖滾體育場》晚會表演，今年晚會也採取索票，每人最多索取4張，12月4日起於文化局1樓服務台開放民眾索票。

跨界晚會以「搖滾體育場」為主軸，目標打造一場搖滾風格的跨界晚會，今年特別調整了晚會的形態與內容，是一個跨界、實驗、創新的晚會，整體節目為120分鐘不斷電的表演，包括管樂團、變換隊形表演、搖滾樂團、嘻哈及舞團共同演出，節目精彩可期。

本次也特別邀請臺北市建國中學樂旗隊，他們是臺灣第一支成立的「美式室外行進樂隊」，2018及2019年更獲得WAMSB世界行進樂隊大賽亮眼成績，獲得總冠軍以及亞軍之殊榮，期待他們在晚會上的演出。

最特別的，晚會特邀團隊-老王樂隊，老王樂隊以新台灣後民謠的曲風，於2017年9月發行第一張EP《吾十有五而志於學》，亦在2019年發行第一張完整專輯《吾日三省吾身》，老王樂隊將以他們獨特的搖滾音樂結合管樂演奏，兩者之間會激盪出什麼火花，實在是令人期待。

▲▼ 「管樂搖滾BAR」， 2020嘉義市國際管樂節 12/18-1/3盛大登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 2020嘉義市國際管樂節邀請各知名管樂隊與旗隊。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，今年管樂節更委託國內知名的他拉喇叭團，製作管樂節有史以來的第一齣「管樂劇場」─「蕭士塔高維奇與我—低音號謀殺案」，結合管樂與推理戲劇的表演，訂於1月1日在文化局音樂廳首演。由衛武營戲劇顧問耿一偉教授指導、俄羅斯國家管樂團指揮Alexander Nyankin擔任音樂總監、二律悖反協作體導演李勻、與他拉喇叭團一起，攜手打造史上第一部結合即時投影與沉浸式手法的推理管樂劇場，要帶給觀眾全新的體驗，而這也是今年唯一的售票場次，購票請上兩廳院系統查詢。

本次室內音樂會也安排了一場次跨界演出《宇宙之音》音樂會，特別邀請到俄羅斯作曲家Alexander Nyankin重新編曲霍爾斯特作品《行星組曲》，並由日裔美籍梶間聡夫老師擔綱指揮，這是一場跨國合作的全新體驗，音樂風格東西合併，結合國樂及管樂共同演奏，由高雄市民管樂團及國樂演奏家擔綱演出。

▲▼ 「管樂搖滾BAR」， 2020嘉義市國際管樂節 12/18-1/3盛大登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「管樂搖滾BAR」， 2020嘉義市國際管樂節 12/18-1/3盛大登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「管樂搖滾BAR」， 2020嘉義市國際管樂節 12/18-1/3盛大登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「管樂搖滾BAR」， 2020嘉義市國際管樂節 12/18-1/3盛大登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為配合中央疫情指揮中心防疫措施，民眾觀賞管樂節踩街、晚會及室內外音樂會，均須全程配戴口罩，而屬於封閉型的場地包括體育場、音樂廳等區域並須配合量額溫及實名制登記作業，由現場工作人員協助引導入場，並保持社交距離，體溫超過37.5度民眾，禁止入場。嘉義市國際管樂節最新消息以及詳細內容，請上臉書粉專「嘉義市國際管樂節」(https://www.facebook.com/chiayiband)查詢。

▲▼ 「管樂搖滾BAR」， 2020嘉義市國際管樂節 12/18-1/3盛大登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「管樂搖滾BAR」， 2020嘉義市國際管樂節 12/18-1/3盛大登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

ET快訊
職籃球星不雅片再延燒　刑事局：受害者超過2人
一堆人找到就平分50萬！　律師曝「懸賞廣告」3種結果
阿嬤推娃娃車過馬路　7月大孫女遭撞噴飛8公尺
大學情侶存錢吃火鍋界LV「橘色」　女友褲管掉出老鼠嚇哭
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雙流沿山吊橋即日起重新開放　提供安全往瀑布最佳動線

縣市首長執政兩週年系列民調　黃偉哲施政滿意度達78％

嘉義市國際管樂節18日登場　踩街54團隊...破紀錄規模最大

架構台南大北門地區緊急醫療安全網　大北門地區民眾有福了！

冬季是禽流感好發時期　屏縣府籲養禽業者落實安全防範工作

屏檢法醫相驗解剖中心揭牌啟用　創司法服務品質三贏局面

桃園三農會獲農業金融獎　全市農漁會存款總額達1,149餘億

桃園市立美術館動工　斥資34億打造文化新地標青埔旅遊新亮點

2020靈鷲山水陸空法會送聖　侯友宜親臨供燈為民祈福

不畏疫情！新北農漁業表現亮眼　侯友宜表揚優秀農漁會及農漁民

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

雙流沿山吊橋即日起重新開放　提供安全往瀑布最佳動線

縣市首長執政兩週年系列民調　黃偉哲施政滿意度達78％

嘉義市國際管樂節18日登場　踩街54團隊...破紀錄規模最大

架構台南大北門地區緊急醫療安全網　大北門地區民眾有福了！

冬季是禽流感好發時期　屏縣府籲養禽業者落實安全防範工作

屏檢法醫相驗解剖中心揭牌啟用　創司法服務品質三贏局面

桃園三農會獲農業金融獎　全市農漁會存款總額達1,149餘億

桃園市立美術館動工　斥資34億打造文化新地標青埔旅遊新亮點

2020靈鷲山水陸空法會送聖　侯友宜親臨供燈為民祈福

不畏疫情！新北農漁業表現亮眼　侯友宜表揚優秀農漁會及農漁民

莫斯科芭蕾舞團再增確診者！主辦單位宣布：取消所有演出

雲端最前線／聖誕跨年怎麼玩？北北桃情報一次掌握！

吸金近200億！「心靈導師」黃圓映重判　重判10年定讞

1/1壽星只要1元！元旦連假爽玩義大世界　生日有1門票下殺110元

傳俄芭蕾舞團再增確診　柯文哲「平常心就好」：咬緊牙關撐半年

瑞幸咖啡與美證交會達成和解　就假財報事件支付50.6億元罰款

富邦悍將首波洋投戰力公布　續留左投邦威

俄國芭蕾舞團再增確診者！陳時中宣布所有演出取消

「兒子月花萬元買衣」人妻嫌婆婆愛撿二手貨　曝3品牌風向逆轉

巨人四棒岡本和真年薪破2億　繼松井秀喜後高中畢業生

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

曾文水庫清淤無償提供民眾申請使用

2024「侯朱配」？朱立倫：不要見縫插針

3歲童到國中校園玩　轉眼不見快急死阿嬤

即／中油林園廠冒黑煙　最重罰500萬

南檢偵辦議員涉詐領助理費　8萬交保

新北農漁業　侯友宜嘉勉優秀農漁民

桃園市立美術館動工　青埔旅遊新亮點

桃園農漁會存款總額1,149餘億

NCC通過台南等7有線電視110年收費

嘉義聞人洪鴻彬過世　網紅「小商人」發文悼念

2020桃園聖誕山城紅花節　滿滿埃及風

縣市首長執政兩週年黃偉哲滿意度達78％

柴油車汰換補助延長　最高補助65萬元

更多熱門

相關新聞

馬拉松補給品「太澎派」讓人傻傻分不清楚

馬拉松補給品「太澎派」讓人傻傻分不清楚

近年馬拉松風氣興盛，不少路跑為了吸引跑者參加，不但贈品一籮筐，賽程中補給站的冷熱食更玲瑯滿目。臉書粉專「地方創生的人們」 貼出今年底12月29日由嘉義縣市政府舉辦的嘉義公益馬拉松-嘉義市國際管樂節系列活動宣傳海報，活動居然提供烤豬、雞腿，豬腳及不少冷熱食，引發熱烈討論，讓不少民眾好奇到底是在路跑，還是管樂節，還是在辦桌？更因海報設計與連鎖超市海報相似度極高，讓人對這場賽事充滿好奇。

嘉義國際管樂節14日登場

嘉義國際管樂節14日登場

關鍵字：

嘉義市國際管樂節

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

中橫獵人背景曝　驚嘆：換我7天就倒

鋼琴女神蹲下「內褲全露」惹議！　怒嗆：吵死

三房兩廳租8000　朋友嫌：早知道不租了

死黨性侵22歲女友　竟塞3000元強行和解

梁佑南氣炸推人！愛女敗光20萬股票

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面