全國唯一雙獎　台南獲績優數位學習推動辦公室特優、因材網績優

▲台南市榮獲全國唯一雙獎殊榮，獲頒「績優數位學習推動辦公室」特優獎及「因材網績優縣市」獎，數位教育卓越城市實至名歸。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部第7屆「自主學習節」4日於台北舉行，為呼應教育部推動數位學習精進方案（生生用平板）計畫，本屆活動特邀全國各縣市代表及數位學習推動績優教師約300人共襄盛舉，台南市榮獲全國唯一雙獎殊榮，獲頒「績優數位學習推動辦公室」特優獎及「因材網績優縣市」獎，數位教育卓越城市實至名歸。

台南市長黃偉哲表示，榮獲全國唯一數位學習雙獎城市，感謝教育部對南市推動「數位學習」、「課中差異化教學」及「適性教學」的肯定。為積極推動教育部「推動中小學數位學習精進方案」，台南市為國中小教室安裝75吋智慧觸控大電視，完善硬體環境，提升教學的多樣性與便利性，同時數位學習平台總使用量位居全國之首，教育局與學校教師善用數位學習平台（如因材網），融入課堂中進行差異化適性教學，努力讓每個孩子在課堂中都有學習。黃偉哲市長期許學校持續努力讓每個孩子都獲得妥善照顧，將推動經驗與他縣市分享教育能互利共好。

教育局鄭新輝局長表示，以「數位新世代・學習新3C」為願景、秉持著「讓每個孩子在每堂課中都有學習」的核心理念，南市致力推動數位學習及課中差異化適性教學。為了解各校推動成果，教育部舉辦推動數位學習績優徵選計畫，依縣市、學校及人員等分類評選，台南市表現亮眼，榮獲2024年「數位學習推動辦公室」特優獎，獲頒績優中小學學校領航獎1校、績優中小學人員及績優領航教師共計4位，成績斐然。

台南市更榮獲教育部頒發的「因材網績優縣市」獎，彰顯在適性教學推廣與因材網應用於自主學習發展上的表現。感謝參與學校校長及教師的努力，積極規劃課中差異化教學模式，以「學生為中心」、「客製化學習為焦點」的理念，用心掌握班級學生不同的學習狀況，未來期待有更多的學校及老師一起加入，共同為每個孩子扎根基本學力，開創更美好的學習未來。

教育局資訊中心高誌健主任表示，後疫情時代的到來，讓數位學習為教學帶來更多元且無邊界的課堂風景。自教育部宣布「生生用平板」政策以來，台南市隨即成立「數位學習辦公室」，致力於師生數位學習打下厚實基礎，教師數位學習能力的培訓率更領先全國，持續以「硬支持．軟充實」理念服務全市親師生，更連續11年榮獲教育部數位基礎建設評鑑的全國特優縣市。

教育局補充，南市推動課中差異化教學方案，課堂中利用數位融入並進行差異化教學，以偏鄉學校為起點，逐步推展至一般學校，採循序漸進的方式，根據班級人數由少至多原則穩健推動。目前參與班級師生回饋已見不同程度學生更加專注於課堂學習，老師在一段時間的實踐後也發現並不難，在課中隨時進行評量，可立即發現學生迷思或學習盲點，及時進行課中補救教學，讓有限的教學時間獲得最有效的運用。