陸生團參觀101　賈永婕介紹12強中華隊「跟馬龍聊日月潭水質」

▲陸生團參觀101，賈永婕親自接待。（圖／馬辦提供）

記者蔡紹堅／台北報導

陸生團30日下午參訪台北101的觀景台，台北101董事長賈永婕親自接待，並與奧運桌球金牌選手馬龍有不少互動。賈永婕透露，她告訴馬龍，自己參加日月潭泳渡時水不是很乾淨，馬龍很訝異，說馬英九總統說水很乾淨，她只好尷尬回答，「可能我跟他不是同一場。」

陸生團下午來到台北101參觀，大批馬龍的粉絲在101的門口守候，但陸生團並沒有從101的正門進入，而是透過天橋抵達，因此粉絲直到陸生團要離開時，才終於見到馬龍。

▼粉絲希望馬龍幫忙簽名，但馬龍僅揮手致意。（圖／記者蔡紹堅攝）



馬龍在賈永婕及特勤人員的陪伴下快速上了遊覽車，只簡單與粉絲揮手致意，並沒有停下來簽名，但大部分粉絲仍相當滿足，認為有見到馬龍本人就不虛此行了。

陸生團上車離開後，賈永婕也接受媒體採訪，她表示，陸生團此次主要是來89樓的觀景台參觀，今天的天氣非常好，所以整個景色非常開闊，有大略介紹了一下，但後來馬龍的粉絲蜂湧而至，她就變成指揮秩序的角色，提醒大家不要推擠，因為一開始有點激動。

賈永婕提到，後來她帶團員們去看棒球展，但因為人實在太多了，進不去大谷翔平「50/50紀念球」的展間。不過，賈永婕還是認真介紹了中華隊12強的佳績，「正好我們有12強全隊的簽名服、簽名球，以及實戰壘包，他們也看得很開心。」

▼賈永婕親自送陸生團上車。（圖／記者蔡紹堅攝）



賈永婕透露，最後要下電梯前，她跟馬龍聊了一下，「我說你們接下來要去日月潭了嗎？我有泳渡日月潭過！馬龍就說馬英九總統也說自己有泳渡日月潭，我就笑出來。」

賈永婕還說，「有人問我說我游了幾次，我說我只游了一次，因為當時水不是很乾淨，馬龍就說天啊，可是馬英九總統跟我說水非常乾淨，然後我就尷尬了，說可能他游的時候比較乾淨，我剛好跟他不是同一場。」

另外，對於外界有人質疑陸生團訪台具有統戰性質，賈永婕回答，「我覺得應該是他們來我們這邊玩，然後我們去他們那邊玩，我們大家都很開心！」

▼賈永婕受訪，透露與陸生團的互動。（圖／記者蔡紹堅攝）

