環法自行車賽日月潭登場　傳奇車手「曼島飛彈」也來了

▲環法自行車賽今天清晨於日月潭登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全球最具歷史與知名度的自行車運動賽事「環法自行車賽」日月潭站，今天清晨在魚池鄉向山遊客中心隆重登場，吸引來自32國、2500名國內外自行車愛好者齊聚。

南投縣政府指出，本次同時邀請到被譽為史上最偉大自行車衝刺選手的英國籍傳奇車手Mark Cavendish親臨，有「曼島飛彈」之稱的他在2024年環法自行車賽（Tour de France）中奪得生涯第35個單站冠軍，這次與同為英國籍、四屆環法總冠軍的傳奇車手Chris Froome一同參與挑戰賽，也為賽事增添耀眼光彩。

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縣府秘書長洪瑞智與交通部長陳世凱、環境部長彭啓明等多位來賓參加開幕活動，共同鳴槍開騎；洪瑞智表示，環法自行車挑戰賽今年首次在國內舉辦，便選在南投著名景點日月潭進行比賽，感謝主辦單位慧眼獨具，藉此讓南投自然美景躍升國際舞台。

縣府說明，本次賽事所有路線均獲環法組織認證為國際級賽道，兼具挑戰與欣賞性，並分為104公里挑戰組及29公里經典組：挑戰組從向山遊客中心出發，途經埔里、車埕、水里等地，終點設於魚池鄉，沿途設置兩個2級爬坡點，讓爬坡好手爭奪登山王紅點衫榮耀；經典組則以CNN推薦的環潭路線為主，適合各年齡層參加者輕鬆體驗環法氛圍，欣賞日月潭的晨間美景。