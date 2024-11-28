35歲女罹乳癌拖延！腫瘤快撐破皮膚才就醫　國泰治療助保留生育力

▲國泰醫院榮獲醫策會3項疾病照護品質認證肯定，由國泰神經外科醫師劉照全（右）代表授獎。（圖／國泰醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名35歲年輕女性罹患乳癌，因害怕治療，讓乳癌從彈珠大小，一直長到超過雞蛋大小，快要撐破皮膚才就醫。該名女性希望能保留乳房，也想要生育小孩，國泰醫院醫療團隊治療時，先是接受術前化學治療和標靶治療，等腫瘤縮小後再接受乳房保留手術；後續也使用各種藥物和資源，盡力保留病人生殖能力。而相關照護也獲得醫策會肯定，今年獲頒3項照護品質認證。

國泰醫院近年陸續通過「冠狀動脈疾病」、「糖尿病」等多項疾病照護品質認證，今年再獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會(醫策會)頒發「乳癌」、「創傷性腦損傷」及「心衰竭」等3項疾病照護品質認證肯定。其中，創傷性腦損傷、乳癌為今年首度通過認證，心衰竭則為二度榮獲，截至目前已合計取得8項疾病照護品質認證肯定。

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據衛生福利部統計，乳癌名列女性十大癌症發生率第一名，每年新增個案超過16,000名；事故傷害死亡則占國人十大死因第八位，其中以運輸事故在死因排行居首，占死亡人數的43.4%，這些疾病與傷害嚴重影響病人生活品質，也對家庭產生巨大衝擊。

國泰醫院透過各種改善手法，包括投入各項資源、啟動跨團隊整合照護模式、實施醫病共享決策、優化團隊照護模式、導入資訊智慧化管理等，全面提升病人照護品質。乳房中心主任蔡明霖指出，該名35歲女性乳癌病患，醫療團隊透過各種治療方式協助保留乳房、也保住生殖能力，並且規劃術後輔助治療，以求兼顧治療和懷孕準備，病人於3年後喜獲麟兒，並且追蹤10年至今，乳癌都沒有復發。

在「創傷性腦損傷」照護方面，國泰醫院神經外科主任謝政達指出，曾於跨年夜收治1名36歲病人，工作後騎車回家路上發生車禍重傷昏迷，送至急診時昏迷指數是最低分的3分，左側瞳孔放大無光反射，急診第一時間啟動外傷性腦損傷跨團隊小組，迅速安排診察，經電腦斷層檢查顯示頭部有大片硬腦膜下出血且有腦幹壓迫，立刻安排手術。

術後病人轉至外科加護病房照護，接著啟動跨團隊整合照護模式，於3個月住院期間安排營養師、藥師、心理師、復健治療師及個管師定期評估，病人恢復良好，後續能在輔助下行走且語言表達也清楚。

院方表示，國泰醫院近3年乳癌病人的5年疾病存活率和整體存活率，不管在任何期別，皆優於全台醫學中心的平均值。而創傷性腦損傷病人住院死亡率截至目前降至9.1%，而且無急診出院72小時內因創傷性腦損傷相關性返診個案，在各項疾病治療照護上致力追求卓越。