第2屆台南市ESG概念店21家卓越門市獲認證　黃偉哲：打造多元友善幸福城市

▲台南市政府率全台之先首創ESG概念店輔導認證，28日於福爾摩沙遊艇酒店舉辦第2屆「台南市 ESG 概念店頒獎認證暨永續論壇」，由市長黃偉哲頒獎表揚通過認證的21家卓越門市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵企業響應淨零轉型，台南市政府率全台之先首創ESG概念店輔導認證，28日於福爾摩沙遊艇酒店舉辦第2屆「台南市 ESG 概念店頒獎認證暨永續論壇」，由市長黃偉哲頒獎表揚通過認證的21家卓越門市，展現企業在環境（E）、社會（S）及公司治理（G）方面的具體成效，為推動永續城市發展注入動能。

市長黃偉哲表示，台南市政府長期以來積極推動聯合國永續發展目標（SDGs），其中「性別平等」（SDG5）更是今年施政的重要核心之一。他感謝參與店家積極響應，並承諾未來市府將持續整合資源，促進性別平等與多元友善，讓 SDG5 的精神更全面落實於企業營運日常。鼓勵台南市中小企業提供員工多元化與平等機會、深化企業與社區連結，並強化供應商的社會責任評估。提升企業永續影響力與社會價值的同時，逐步建構台南市成為尊重多元、友善平等的幸福城市。

▲活動特別邀請商業發展研究院副院長張皇珍進行專題演講，並擔任論壇主持人，邀請「黑橋牌」董事長陳春利與「馬修嚴選」總經理邱明仁進行分享。

本屆獲頒 ESG 概念店認證的 21 家門市店，涵蓋餐飲業、批發零售業及生活服務業三大產業。在具體的ESG行動中，在環境保護E (Environmental)構面，「黑橋牌」推動印刷品減量並採用國際認證食品級蔬菜油油墨印刷；「起司公爵」選用120公里內的當季食材並取得碳足跡認證；「福憩背包客棧」全棟採用節能設備，落實精準節能減碳。

在社會責任S (Socail)方面，「彼提瑞兒」每年捐贈收益支持家扶基金會；「茶布屋」與女性權益促進會合作，推動布料再生及舊衣改造；「台南青」致力於親子食農教育，傳播永續農業知識「港龍大車隊」組織偏鄉小黃公車，每年向弱勢團體購買禮盒與餅乾，送予偏鄉長輩。

在公司治理G (Governanace)構面，「甘單水餃」積極聘用中高齡員工並推動性別友善政策；「府城國際租賃」定期公開財務資訊並加強內部ESG培訓；「CTLS 體研社」及「新鳳鳴茶業」開設技職培訓課程，強化員工教育訓練，培育專業人才。

經濟發展局局長林榮川表示，今年度輔導共協助21家店均完成組織型溫室氣體碳盤查清冊與減碳地圖，透過輔導與認證，提升商業服務業應對轉型與實體風險的能力。同時，這些企業的努力讓消費行為不僅僅是購物，更成為支持品牌價值的行動，進一步拉近了與消費者的距離。

活動特別邀請商業發展研究院副院長張皇珍進行專題演講，並擔任論壇主持人，邀請「黑橋牌」董事長陳春利與「馬修嚴選」總經理邱明仁進行分享。他們以實務案例分享如何在經營中實現減碳、強化社區價值鏈及提升員工幸福感，並結合永續目標與商業策略，為中小企業帶來切實的商業成長與永續優勢。

未來，市府將持續推動 ESG 政策，協助中小型商業服務業轉型，並整合相關資源，加速落實打造永續商業環境。