　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「曼島飛彈」Cavendish偕Froom參訪九族文化村　原民抬轎恭迎貴客

▲世界頂尖傳奇車手Mark Cavendish赴日月潭參賽後拜訪九族文化村。（圖／九族文化村提供，下同）

▲世界頂尖傳奇車手Mark Cavendish赴日月潭參賽後拜訪九族文化村。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽台灣站11月30日首次在日月潭舉行，並邀請環法傳奇車手「曼島飛彈」Mark Cavendish、Chris Froome參與挑戰賽，與來自全球32國的自行車好手共襄盛舉；日管處與主辦單位賽後特別安排2位自由車好手搭乘日月潭纜車到九族文化村參觀，從空中欣賞美景，也體驗台灣最獨特的原住民文化。

Mark Cavendish被譽為史上最偉大自行車衝刺選手，曾在環法自行車賽（Tour de France）中奪得生涯35個單站冠軍，Chris Froome則曾獲四屆環法總冠軍，2人皆為英國籍；12月1日一早天氣晴朗，他們從纜車在空中看到清明美麗的日月潭，進入園區後受到原住民隊伍以歌聲迎接，並參與部落迎賓舞蹈和刺福球五年祭的體驗活動，更被原民以最高榮耀的高舉方式抬轎，表達對冠軍英雄的歡迎。

▲世界頂尖傳奇車手Mark Cavendish及Chris Froom赴日月潭參賽後參觀九族文化村。（圖／九族文化村提供）

▲世界頂尖傳奇車手Mark Cavendish及Chris Froom赴日月潭參賽後參觀九族文化村。（圖／九族文化村提供）

Cavendish和Froome也主動表示想體驗原民服飾、留下許多變裝的美照，同時進入石板屋參觀排灣族的貴族婚禮，並嘗試用原住民結婚揹新娘的姿勢揹起女性同伴；Cavendish透過翻譯表示，在很短的參觀時間裡，很高興可以感受到台灣人的熱情，同時也體驗認識到台灣原住民的特色文化。

▲世界頂尖傳奇車手Mark Cavendish及Chris Froom赴日月潭參賽後參觀九族文化村。（圖／九族文化村提供）

▲世界頂尖傳奇車手Mark Cavendish及Chris Froom赴日月潭參賽後參觀九族文化村。（圖／九族文化村提供）

2人隨後參觀遊樂設施西班牙海岸，並搭乘無敵艦隊，還到馬雅探險乘坐雲霄飛車，最後連續搭了2趟台灣最高的85公尺自由落體UFO；現場有許多遊客也是同日參加日月潭自行車挑戰賽的選手和家屬，認出頂尖的世界高手後紛紛要求合照，並大呼幸運，也稱讚運動明星們都很親切隨和。

九族文化村企劃部經理黃瑞奇表示，很高興可以接待這幾位世界頂尖的自行車手，為讓外賓在很短的時間內對台留下深刻的印象，特別在排灣族部落安排部落迎賓與體驗活動，希望讓他們感到賓至如歸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／尹錫悅宣布緊急戒嚴　南韓網友傻眼
快訊／劉家昌癌逝享壽83歲　家屬聲明曝光
快訊／南韓總統宣布緊急戒嚴
台中某國中13歲國中生4樓墜下！急救第6天
她罹胰臟癌末期！半年前「突冒1症狀」　醫嘆：沒聯想在一起
辰己涼介模仿「台式應援」　直呼：我喜歡台灣
演唱會剛結束！浪花男子成員在台骨折

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投家扶辦年度園遊會歡慶55週年　宣布水里鄉將建館擴大扶助範圍

全國EMBA校園馬拉松賽暨大登場　30校2000學員選手和眷屬大會師

「曼島飛彈」Cavendish偕Froom參訪九族文化村　原民抬轎恭迎貴客

桃園市遭交通部長點名參加下週記者會　蘇俊賓：部長化身為訓導主任？

台南大遠百耶誕公益點燈　黃偉哲攜手企業送暖偏鄉學童

12強棒球英雄台南盛大遊行　黃偉哲與萬千球迷見證歷史

六千年文化變身藝術品　新北十三行博物館推聖誕餐具組

新北迎接歡樂耶誕　八里區行政大樓裝飾繽紛登場

新北耶誕城變身德國小鎮　魔幻夢境沉浸異國體驗

新北八里愛心教養院陶藝展　展現身障院生勇敢生命力

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

【泰格與雪兒】憑實力單身

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

賈靜雯50歲超凍齡嚇壞老外　參加《乘風破浪》體脂剩12%

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

鋼琴網紅江老師脫口「在一起」 呂捷羞：好久沒被告白｜豈有此呂 EP331預告

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

南投家扶辦年度園遊會歡慶55週年　宣布水里鄉將建館擴大扶助範圍

全國EMBA校園馬拉松賽暨大登場　30校2000學員選手和眷屬大會師

「曼島飛彈」Cavendish偕Froom參訪九族文化村　原民抬轎恭迎貴客

桃園市遭交通部長點名參加下週記者會　蘇俊賓：部長化身為訓導主任？

台南大遠百耶誕公益點燈　黃偉哲攜手企業送暖偏鄉學童

12強棒球英雄台南盛大遊行　黃偉哲與萬千球迷見證歷史

六千年文化變身藝術品　新北十三行博物館推聖誕餐具組

新北迎接歡樂耶誕　八里區行政大樓裝飾繽紛登場

新北耶誕城變身德國小鎮　魔幻夢境沉浸異國體驗

新北八里愛心教養院陶藝展　展現身障院生勇敢生命力

SJ利特驚喜現身華山！　「暖心做一舉動」寵粉無極限

快訊／尹錫悅宣布緊急戒嚴　南韓網友傻眼：他瘋了吧

BTS成員Jin正裝造型迷死人　抱小狗入鏡更萌

奧蘭多迪士尼「全球唯一阿凡達樂園」開箱　必玩設施、打卡點攻略

快訊／劉家昌證實癌逝！享壽83歲　家屬：治喪以低調方式進行

幕後／馬紹爾長年許願台灣幫建置「洗腎中心」　賴清德開綠燈

「向太」陳嵐挺30年閨蜜甄珍　大罵劉家昌：那個壞人

南投家扶辦年度園遊會歡慶55週年　宣布水里鄉將建館擴大扶助範圍

快訊／南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

教看市值6億免費盜版片　《瘋先生》聲明回應了

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

地方熱門新聞

新竹薇閣宣布熄燈！最後營業時間曝

即／中壢汽車維修廠房失火　火舌竄出濃煙沖天

高雄製「電動垃圾車」亮相　最快明年1月上工

秋冬新北漁港療癒之旅　泡溫泉賞景嚐鮮美海產

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

台南市刑事警察大隊卸、新任大隊長布達交接

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

泰國國慶首移師桃園舉辦　蘇俊賓感謝在桃泰國人

6大劣勢礙小港機場發展　議員全天侯新機場

交通部長點名桃園參加下週記者會　部長化身為訓導主任？

桃園市立美術館「消失的空橋」回來了　張善政曝始末

快訊／國道1號南向331.3公里台南仁德段4車追撞1人受傷

龍元宮建廟200週年慶成祈安圓醮　12/2登場

12強棒球英雄台南盛大遊行黃偉哲與球迷見證歷史

更多熱門

相關新聞

凱文迪許來台　環法自行車賽日月潭開跑

凱文迪許來台　環法自行車賽日月潭開跑

our de Frace環法自行車旗下的L’ÉTAPE 自行車挑戰賽首度登陸台灣，11月30日清晨於日月潭國家風景區管理處舉辦賽事。首屆賽事，不但有來自全球32個國家超過2500位車友報名參加，更請到生涯共奪得35個環法單站冠軍的傳奇車手凱文迪許，以及四度贏得環法總冠軍的弗魯姆兩位超重量級車手參賽。

陸生團訪101　賈永婕跟馬龍聊日月潭

陸生團訪101　賈永婕跟馬龍聊日月潭

環法自行車賽日月潭登場

環法自行車賽日月潭登場

環法賽傳奇車手出席台灣部落觀光嘉年華變裝排灣族貴族

環法賽傳奇車手出席台灣部落觀光嘉年華變裝排灣族貴族

日月潭涵碧樓即日起至農曆年前推養生富貴年菜

日月潭涵碧樓即日起至農曆年前推養生富貴年菜

關鍵字：

日月潭九族文化村Mark CavendishChris Froom環法賽單車

讀者迴響

熱門新聞

小六生案風向變了！律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

樂樂球棒打老師！網見校方聲明狂轟「家長超噁心」

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

「6種早餐」胖又傷身！營養師：根本一早在吃油

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

Nissan破產危機、財務長離職

住日本飯店給小費　房務員沒收「反送青蛙」！用意曝

繳高額電費沒關係！　9、10月發票爽中200萬

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！

劉家昌離世好友白冰冰嘆他生前心情很不好

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

【泰格與雪兒】憑實力單身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面