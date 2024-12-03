「曼島飛彈」Cavendish偕Froom參訪九族文化村　原民抬轎恭迎貴客

▲世界頂尖傳奇車手Mark Cavendish赴日月潭參賽後拜訪九族文化村。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽台灣站11月30日首次在日月潭舉行，並邀請環法傳奇車手「曼島飛彈」Mark Cavendish、Chris Froome參與挑戰賽，與來自全球32國的自行車好手共襄盛舉；日管處與主辦單位賽後特別安排2位自由車好手搭乘日月潭纜車到九族文化村參觀，從空中欣賞美景，也體驗台灣最獨特的原住民文化。

Mark Cavendish被譽為史上最偉大自行車衝刺選手，曾在環法自行車賽（Tour de France）中奪得生涯35個單站冠軍，Chris Froome則曾獲四屆環法總冠軍，2人皆為英國籍；12月1日一早天氣晴朗，他們從纜車在空中看到清明美麗的日月潭，進入園區後受到原住民隊伍以歌聲迎接，並參與部落迎賓舞蹈和刺福球五年祭的體驗活動，更被原民以最高榮耀的高舉方式抬轎，表達對冠軍英雄的歡迎。

Cavendish和Froome也主動表示想體驗原民服飾、留下許多變裝的美照，同時進入石板屋參觀排灣族的貴族婚禮，並嘗試用原住民結婚揹新娘的姿勢揹起女性同伴；Cavendish透過翻譯表示，在很短的參觀時間裡，很高興可以感受到台灣人的熱情，同時也體驗認識到台灣原住民的特色文化。

2人隨後參觀遊樂設施西班牙海岸，並搭乘無敵艦隊，還到馬雅探險乘坐雲霄飛車，最後連續搭了2趟台灣最高的85公尺自由落體UFO；現場有許多遊客也是同日參加日月潭自行車挑戰賽的選手和家屬，認出頂尖的世界高手後紛紛要求合照，並大呼幸運，也稱讚運動明星們都很親切隨和。

九族文化村企劃部經理黃瑞奇表示，很高興可以接待這幾位世界頂尖的自行車手，為讓外賓在很短的時間內對台留下深刻的印象，特別在排灣族部落安排部落迎賓與體驗活動，希望讓他們感到賓至如歸。