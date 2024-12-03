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兩岸青少年壘球交流！金門2國小奪冠　600小選手熱血揮棒

記者林名揚、吳佩蓁／台中報導

2024年中國壘球青少年城市聯賽優棒分站賽暨海峽兩岸青少年壘球交流賽，在廈門市翔安區舉行。金門縣賢庵國小五、六年級學生及多年國小三、四年級學生受邀參加棒球卓越組(樂樂棒)比賽，一路過關斬將，賢庵國小六年級榮獲U12組冠軍、賢庵國小五年級榮獲U12組亞軍、多年國小三、四年級榮獲U10組冠軍。

▲▼賢庵國小、多年國小參加海峽兩岸青少年棒壘賽榮獲冠軍 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲賢庵國小、多年國小參加海峽兩岸青少年棒壘賽榮獲冠軍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

本次比賽共設置U6、U8、U10、U12、T-ball等六個組別，賽程為期2天，在大嶝中學、九溪高級中學和劉五店中學三個賽區同步開賽。參賽隊伍共30支，其中金門地區參賽隊伍3支計60人，大陸地區27支隊伍，總參賽人數近600人。

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賽場上，儘管兩岸在打擊、跑壘、防守及器材上的規定有些許差異，但選手們迅速進入狀態，靈活運用各種戰術，將打擊、跑位、投球、防守、傳殺球等技術展現得淋漓盡致，學生精彩表現令師長嘆為觀止。

▲▼賢庵國小、多年國小參加海峽兩岸青少年棒壘賽榮獲冠軍 。（圖／記者林名揚翻攝）

賽後，金門學童與廈門市翔安區火炬實驗學校進行交流分享，火炬實驗學校的學生們無論是球技、音樂、國標舞蹈、合唱、傳統技藝、優質環境等，都表現十分出色，學生也很熱情、友善。兩校師長及家長也深入了解文化差異及辦學特色。賢庵國小也上場表演「雙安相聲」、「二胡演奏」及全體學生大合唱～「蕃薯情」，多年國小也帶來熱舞表演，獲得滿場掌聲。隨後兩岸學生也互換明信片認識對方，學習理解和尊重彼此。

▲▼賢庵國小、多年國小參加海峽兩岸青少年棒壘賽榮獲冠軍 。（圖／記者林名揚翻攝）

賢庵國小黃芸芸校長表示，樂樂棒球不僅能夠帶來身體上的運動和鍛煉，更能夠提高參與者的自信心，讓孩子享受到運動的樂趣。透過體育賽事及校際間的交流與學習，不但在球技方面獲得切磋提升的機會，也拓展創新思維及國際視野，這些都是人生最珍貴的成長養分。

▲▼賢庵國小、多年國小參加海峽兩岸青少年棒壘賽榮獲冠軍 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼賢庵國小、多年國小參加海峽兩岸青少年棒壘賽榮獲冠軍 。（圖／記者林名揚翻攝）

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