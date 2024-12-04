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關廟拉麵下鍋浮出一堆小蟲！家樂福緊急下架　衛生局啟動稽查

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮吳姓民眾於2日前往家樂福賣場，購買關廟拉麵產品，竟在烹煮時發現蟲體，家樂福埔里店接獲吳男反映後，立即下架同批次商品；南投縣衛生局於3日接獲通報後，立即啟動稽查，全面檢視相關產品之流向及衛生管理狀況，以確保食品安全。

▲埔里鎮民眾陳情家樂福所販售關廟拉麵發現小蟲。（圖／吳姓民眾提供，下同）

▲埔里鎮民眾陳情家樂福所販售關廟拉麵發現小蟲。（圖／吳姓民眾提供，下同）

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根據吳姓民眾反映，2日下午17時22分至家樂福埔里店購買一袋6塊裝、有效日期至2025年9月25日的關廟拉麵產品，未料取出其中一塊下鍋時，竟有多隻咖啡色小蟲陸續從白色的麵條間浮出水面，令人作嘔；吳男並於當日晚間9時前往店家反映，更赫然發現架上的相同產品包裝內亦出現小蟲，該店家隨即下架陳列販售產品5包。

▲埔里鎮民眾陳情家樂福所販售關廟拉麵發現蟲體，南投縣衛生局派員前往稽查、確保食品安全。（圖／吳姓民眾、南投縣衛生局提供）

▲吳姓民眾返回家樂福賣場，發現架上的關廟拉麵產品包裝內仍有蟲體。（圖／吳姓民眾提供）

吳男隔天也將一份未拆封的麵塊送交縣府衛生局，衛生局指出，接獲陳情後已派員至現場進行稽查，檢查該批次產品的儲存環境、進貨文件、銷售記錄及相關管理措施，發現產品製造商位於台南市，將函請轄區衛生局查處。

▲埔里鎮民眾陳情家樂福所販售關廟拉麵發現蟲體，南投縣衛生局派員前往稽查、確保食品安全。（圖／吳姓民眾、南投縣衛生局提供）

▲▼南投縣衛生局派員前往家樂福埔里店稽查。（圖／南投縣衛生局提供）

▲埔里鎮民眾陳情家樂福所販售關廟拉麵發現蟲體，南投縣衛生局派員前往稽查、確保食品安全。（圖／吳姓民眾、南投縣衛生局提供）

製造業者也透過媒體解釋，可能是麵粉原料挾帶蟲卵，加上保存環境不佳，才會孵化出現小蟲，後續將向麵粉原料供應商追查，也向受害消費者致歉；縣府衛生局長陳南松強調，食品業者應依照《食品安全衛生管理法》規定，確保產品在生產、儲存與販售的每個環節都符合衛生標準。

衛生局提醒，消費者則可在購買時多注意以下幾點：1.選擇包裝完整、標示清晰的產品：確認品名、成分、製造日期、保存期限及保存條件是否符合規範，避免購買標示不全或有破損的商品；2.按照標示保存食品：冷藏或冷凍食品應儲存於適當溫度，確保其在有效期限內品質良好；3.消費者發現異常應立即反映：停止使用可疑產品，保留產品與購買憑證，並向業者或衛生單位提出反映，以便相關單位能即時處理；如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽縣府衛生局服務專線049-2231994。

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