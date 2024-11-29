健康觀念從小扎根　台南市幼兒園健康促進評選締佳績

▲台南市仁德幼兒園榮獲2024年健康促進幼兒園金質獎，該園陳巧芸老師及小康幼兒園邱筑翎老師也脫穎而出，獲得教案設計獎，29日於張榮發基金會國際會議中心接受表揚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實健康促進理念，打造健康幸福幼教環境，衛福部國健署與教育部國教署共辦健康促進幼兒園評選活動暨教案設計比賽，台南市仁德幼兒園榮獲2024年健康促進幼兒園金質獎，該園陳巧芸老師及小康幼兒園邱筑翎老師獲得教案設計獎，29日於張榮發基金會國際會議中心接受表揚，顯示台南學齡前健康議題獲得各界肯定。

黃偉哲市長表示，健康促進是政策也是關係下一代健康福祉的使命，守護幼兒健康是政府重要職責，幼兒的健康是國家的未來，特別是即將邁入超高齡社會，在出生率低於死亡率的世代裡更顯重要，幼兒園是觀念啟蒙的關鍵階段，藉由教師生動多元化課程及家長的參與，培養幼童正確健康觀念，才能累積一生受用的健康財富，期許更多幼兒園參與，讓健康促進於幼兒園扎根與永續發展。

教育局鄭新輝局長表示，學齡前的健康促進是以能真正融入生活，養成習慣為主要目的，台南市近年發展教案資料庫，提供分享平台，協助教學現場老師支持性的協助，113年更推動幼兒園健康促進計畫，透過政策規劃、健康教學活動、結合社區資源，鼓勵幼兒園加強健康飲食教育，推廣戶外活動，以增進健康體能，為幼童營造全方位的健康學習與成長環境。

本次榮獲健康促進幼兒園金質獎的仁德幼兒園積極運用中央提供的健康促進輔導資源，致力幼童健康身心發展，結合在地資源，創新設計健康教學活動。石素瑜園長表示，透過多元化課程內容及親子合作，提升幼童健康素養，並依聯合國永續發展目標SDGs3理念，將課程與社區養護機構結合，擴大健康促進範疇，跨世代的互動與關懷，讓幼童透過課程學習關心長輩健康，體現「代間共融」的學習。

此外，在教案設計獎方面，仁德幼兒園陳巧芸教師設計的「美味小主廚‧食物隱身術」教案，巧妙結合遊戲與學習，將健康體能和營養兩項議題融入日常生活，讓幼童在愉快的學習過程養成健康生活方式；小康幼兒園文元分班邱筑翎老師設計「斜坡博物館」課程，從健康體能結合營養議題，展現幼兒健康議題融入課程和每日例行性活動的專業知能。小康幼兒園林貴香園長表示，園方導入家庭和社區資源，讓健康議題從園所外擴，也讓師生在課程共構中發現社區和生活有關斜坡議題的發想，進而激盪出屬於文元分班的體能課程，整個活動過程裡，老師們發現，賦予幼童自主嘗試的機會，讓孩子擁有無限可能，並透過學習區實踐健康促進精神，培養愛運動的健康行為。