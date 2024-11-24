台式應援成焦點！日球迷期盼「連續2晚」見美麗身影：值回票價

▲啦啦隊自費應援，左起Jessy、Wendy、峮峮、妮可、秀秀子。（圖／記者王真魚攝）

記者羅翊宬／編譯

在2024年世界棒球12強賽中，我中華隊（台灣隊）睽違32年終於挺進4強決賽，今（24）日晚間將在東京巨蛋與日本隊爭奪最終榮耀。在此之際，日媒將焦點關注在自掏腰包飛往東京應援的「CT AMAZE」6名啦啦隊女孩，日本球迷也期待能夠連續兩晚在現場一窺台式應援的魅力。

根據日媒《ねとらぼ》，在今年度的棒球賽中，最終由我台灣、日本、美國、委內瑞拉挺進4強決賽，對於台灣能夠在比賽中取得佳績，不僅球員本身的努力、教練與團隊在戰術與情報調查發揮影響力，啦啦隊在現場為球員們熱烈的應援也成為不可或缺的重要能量，台灣啦啦隊女孩美麗且熱血的身影成為日網熱烈討論話題。

▲秀秀子、嘎琳等6位啦啦隊女神自費飛東京應援中華隊。（圖／翻攝自IG）

報導指出，由於作為決賽場地的東京巨蛋，無法在內野觀眾席籌設為球員們應援的舞台，因此為中華隊應援的台灣啦啦隊只能自掏腰包前往日本東京，而這些女孩們在一般外野觀眾席上為球員加油的模樣，屢屢成為日本網友關注的焦點。

該則報導採訪了「CT AMAZE」的秀秀子、Jessy、應援團長崔維斯。

其中秀秀子表示，能夠在11月24日「生日當天」為中華隊應援，對個人而言是頗具意義的一天，「粉絲們的支持能夠成為應援的力量，對於選手們能夠在比賽中拔得頭籌，帶著我們來到東京巨蛋，那一份感動、感謝，內心相當澎湃。期盼在之後的比賽也能迎來幸運女神的到來。能夠迎來歷史的瞬間，真的相當幸運。」

▲世界12強棒球賽東京複賽台日大戰，林襄(右)與樂天女孩高橋佳帆（KAHO）一起到場聲援。（圖／記者李毓康攝）

日本網友們留言，「（台灣的啦啦隊）擁有獨特的可愛，不太像韓國那樣矯作，風格上也不太偏向日本」、「原來這一天是妳的生日？那台灣一定能取得優勝」；也有日本網友期盼，今晚決賽中能夠在東京巨蛋看見為台灣應援的林襄，「原來在東京巨蛋不能跳舞啊」、「峮峮現在在做什麼呢？光是能夠在現場看見台灣的啦啦隊，就值回票價」。

另外，也有日本網友注意到，日本電視台與其他媒體平台稱呼中華隊選手姓名時有不一樣的唸法，例如電視台稱呼潘傑楷時，會唸成「ハンケツカイ」（日文漢字音讀唸法），日本運動媒體SportsNavi則以「パンジェカイ」（中文唸法）稱呼潘傑楷。