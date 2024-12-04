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【廣編】「海芙電音雙波」連兩年問世市場轟動！年末邀告五人同歡嗨炸全場

▲▼海芙電音雙波,優擎科技有限公司,告五人,蔡淑臻,醫美,原廠。（圖／業者提供）

▲優擎科技有限公司於年末感恩餐會。

圖、文／優擎科技有限公司提供

自2018年「海芙音波」上市以來，便深受愛美人士的青睞，隨著第三代海芙音波及海芙音波媚必提的相繼推出，迅速成為市場上炙手可熱的非侵入式抗衰療程。今年10月，「海芙電波」問世，搭配金鐘視后蔡淑臻引領的「海芙電音雙波」熱潮，再度掀起醫美市場的轟動。12/1業者優擎科技有限公司於年末感恩餐會中，感謝客戶長久以來的支持，並邀來新一代天團告五人登台演出，嗨炸全場。

「海芙音波」與「海芙電波」作為兩大熱門非侵入性技術，分別針對不同的老化問題提供解決方案，並可根據需求進行雙重施作，將音波拉提的深層收緊效果與電波拉提的膠原蛋白促進作用結合，實現「深層支撐結構」與「表層豐盈澎潤」的雙重效果，這樣的治療能幫助肌膚恢復彈性與緊緻度、改善膚質、輔助脂肪溶解，帶來明顯的年輕狀態。對於初期老化的皮膚，能有效改善眼部、臉部、頸部等多個區域的深層與表層鬆弛，並對輪廓模糊、蘋果肌下垂等問題展現顯著效果。最重要的是，治療過程無需手術，療程溫和、恢復期短，特別適合不願動刀或對長時間恢復期有所顧慮的消費者。

為了保障消費者的權益，台灣唯一總代理優擎科技有限公司推出了海芙原廠認證診所機制。消費者可以透過海芙原廠官方網站（https://classyshifu.com/）查詢認證診所名單，並在治療前向診所確認最新年度的產品認證證書及儀器上的雷射防偽標籤，確保所接受的治療來自正規的原廠設備。

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