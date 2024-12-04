民進黨附和戒嚴！民眾黨批：用民主包裝極權思維　籲防權力集中個人





▲民進黨團發文疑似挺戒嚴，引發大批網友批評後刪除，隨後又稱是「轉發國際資訊」挨轟硬拗。（圖／翻攝王婉諭臉書）

記者袁茵／台北報導

南韓總統尹錫悅於南韓時間3日頒布戒嚴令，指責反對派控制議會、同情北韓，並透過反國家活動癱瘓政府，4日凌晨又宣布解嚴；但立院民進黨團卻貼文附和戒嚴，遭大批網友批評後刪文。民眾黨4日發表聲明，民進黨團此舉踐踏好不容易建立的民主精神，前輩用肉身血汗爭取解嚴，如今內心卻藏著戒嚴心態抵制在野黨，展現「民主退步」作法非常不可取。

民眾黨4日上午發表聲明表示，尹錫悅3日深夜宣布戒嚴，震驚世界也引發國際社會的高度關注，隨後南韓國會以190比0表決通過取消戒嚴，讓原本可能一發不可收拾的事態得到緩解。

民眾黨指出，南韓是台灣重要的盟友，且兩國同屬印太地區民主夥伴，民眾黨不樂見任何破壞民主自由體制的情況發生，希望南韓能持續維護民主穩定發展，也希望南韓的人民及我國所有的僑胞，沒有受到過度的影響，一切安好。

民眾黨提及，然而當南韓出現民主危機的時刻，身為執政黨的立院民進黨團竟然發文附和，此舉踐踏好不容易建立起來的民主精神，過去黨外運動的民主前輩，用肉身、血汗抗議威權政府，爭取解嚴、解除黨禁報禁、推動民主化，如今的民進黨內心卻藏著戒嚴心態來抵制在野黨，「民主進步黨」用民主包裝的極權思維，一再地向國人展現「民主退步」的作法，非常不可取。

民眾黨強調，民主來之不易，任何時候都不可將戒嚴視為可輕易操作的議題，呼籲防止國家權力過度集中在個人手上，以避免權力的濫用，一直是當代自由民主憲政最重要的基石，權力必須監督制衡，才能守護民主自由，「這個歷史的教訓，我們每一個人都應該謹記」。