陸生稱「中國台北」陸委會要處分　馬辦：民進黨這麼希望戒嚴？

▲蕭旭岑受訪時頻遭清大學生抗議聲打斷。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

陸委會主委邱垂正今（4日）受訪時指出，馬英九基金會邀陸生團來台，有涉矮化台灣等言論，恐違反陸籍人士來台許可辦法，將蒐集相關訊息後處理。馬英九基金會執行長蕭旭岑隨後回應，沒有違反任何條款，否則陸委會就會停止行程了，至於說要行政處分，真的不是台灣人民能接受的，「民進黨團這麼希望戒嚴嗎？」

邱垂正上午指出，陸生團有些涉及矮化台灣言論或原本承諾不發表活動之外、與活動無關的政治性言論與宣傳等作為，這部分造成社會不安，對此深表遺憾，也會依照既有機制進一步地做行政方面處分。

蕭旭岑對此回應，邱垂正可能太忙，沒有時間了解細節，他們沒有違反任何條款，復旦女同學沒有惡意，說的「中國台北」是習慣用語，沒有發表政治言論或是矮化台灣，而且是祝福台灣隊奪世界冠軍，台灣社會多數民眾都覺得她是帶有有善意的，「兩岸制度不同，用語就不同，又沒有發表統一言論，台灣是有雅量的，不要跟20歲的小女生計較。」

至於邱垂正說的行政處份，蕭旭岑認為，此話指的應該是禁止邀請陸團，「很多人跟我說其實是因為桌球冠軍馬龍太熱了，台灣民眾太喜歡馬龍，太受歡迎了」，但這理由不是台灣人民能接受的，民進黨團這麼希望戒嚴嗎？希望管制言論、斷絕兩岸交流。

蕭旭岑呼籲政府別這樣，這幾天陸生團所到之處，台灣人都展現熱情歡迎，連剛剛抗議的台灣清華大學同學也表現很好啊！展現台灣民主非常美好的一面，「我所言都是依照兩岸人民關係條例跟憲法，都不希望兩岸走向激化，呼籲邱垂正了解切結書內容，民進黨政客也不要再霸凌陸生。」

