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女學生見馬龍暴動！陸媒竟酸「像進了盤絲洞」！中山女高嚴正抗議

記者閔文昱／綜合報導 

前總統馬英九邀請大陸桌球名將馬龍與陸生團11月27日中午抵台，隨後前往台北市中山女高參訪，馬龍所到之處也受到大批女學生圍觀，甚至有不少女學生尖叫連連要馬龍簽名，現場熱情滿滿，但此畫面卻被陸媒形容是馬龍「進了盤絲洞」。對此，中山女高表示嚴正抗議，以捍衛學校的名譽與女性的尊嚴。

此次陸生團成員包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩。馬龍一行人當天抵達中山女高，進行第一個參訪行程。約莫2時左右，中山女高外已經有許多球迷聚集，就是為了一睹球王風采，更有熱情粉絲準備禮物要給馬龍，而馬龍所到之處也引發女學生暴動，尖叫連連、搶要簽名，高喊「龍哥！」就算是在段考也想要一睹世界球王英姿。

▲▼陸生團來台，球王馬龍現身中山女高引暴動。（圖／馬英九辦公室提供）

▲陸生團來台，球王馬龍現身中山女高引暴動。（圖／馬英九辦公室提供）

然而，這次訪問卻引來「網易」與「搜狐」等中國社群平台與媒體譏諷，稱馬龍到中山女高仿佛「唐僧掉進盤絲洞」，甚至聲稱馬龍「被嚇得臉都白了」。說法一出，引發爭議。

▲中國社群平台與媒體稱馬龍到中山女高仿佛「唐僧掉進盤絲洞」。（圖／翻攝自微博）

▲中國社群平台與媒體稱馬龍到中山女高仿佛「唐僧掉進盤絲洞」。（圖／翻攝自微博）

對此，中山女高校方在接受媒體採訪時表示，這對師生來說是很大的傷害，學校強烈不認同且不滿，必須嚴正抗議，以捍衛學校的名譽與女性的尊嚴。此外，學校已經向馬英九基金會反映此事，希望能得到協助處理，也呼籲大眾在表達意見時，應該更具理性與尊重。

針對「盤絲洞」含意，作家顏擇雅發文表示，這意味著將歡迎馬龍的女學生比喻為「蜘蛛精」，在經典文學《西遊記》中，蜘蛛精一上場就脫光衣服，這幾乎是四大古典小說中最色情的場面，因此她也認為，若中山女高的師生知道這個典故卻還不抗議，「那我會建議有人在學校佈告欄貼出顧炎武《廉恥》一文，學習一下中國古人是何等強調知恥的重要。」

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