　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日人來台旅遊驚喊「好臭」！一票老外認證「這1地」最可怕

▲台灣，台北，台北101，Taipei，人才，民眾，台灣人，菁英，路人，展望，未來，商業，信義區。（圖／pixabay）

▲許多日本觀光客認為台灣氣味太臭，常沿途不斷喊臭。（示意圖／pixabay）

文／鏡週刊

台灣豐富的美食與迷人的自然風光，吸引無數遊客造訪。一位網友分享，她的日本友人來台旅遊後的感想，「東西好吃、便宜、還有好臭」，尤其對於九份老街所飄出的味道實在無法忍受，甚至在路上偶遇同樣來自日本的遊客，也說「好臭」。貼文引起大批網友熱議，甚至有外國人指出，台灣「這1地方」最臭。

這名女網友在Threads發文表示，詢問身邊的日本友人來台旅遊的感受，他們普遍認為台灣的美食既美味又平價，但不約而同都提到沿途的氣味「很臭」，之前共事的日本店長與友人造訪九份時，也是一路上不斷表達：「臭い、臭い（好臭）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到她們一句「臭い！」意外成了尋找同鄉的密碼，不少周圍的日本觀光客也都不約而同喊「臭い！」瞬間明白原來不只有自己這樣覺得，讓原PO會心一笑，「靠臭味找到同鄉」。

貼文曝光後，許多網友心有戚戚焉，「我日本朋友的小孩在夜市直接臭哭了」、「台灣是真的很臭從其他國家回來時特別有感」、「台灣真的太多雜七雜八的味道，食物味、水溝味、馬路廢氣...每次一到日本都會覺得空氣很清淨」、「他們不管到哪都覺得很臭，尤其小吃攤的味道完全沒辦法接受的樣子，有一次被說像肉桂的味道，我想說不就是油的味道而已」。

另外，超商也是許多人公認很臭的地點，「我日本朋友也說便利商店很臭」、「超臭！！每次去超商出來頭髮都是那個味道」、「還有便利商店，日本人覺得茶葉蛋很臭」、「茶葉蛋太臭了，好像動物園的味道」、「第一次來台灣的時候，嚇到便利商店也超級臭，很可怕」。


更多鏡週刊報導
工廠倒閉妻逼離婚　30年後她要求扶養！尪：我拾荒養大3子女妳知道嗎
美黑心診所誘騙病患亂打針　他生殖器重傷獲133億破紀錄天價賠償
清純女童星遭揭淫亂私生活　睡遍劇組搶人夫還獻身大亨海撈代言

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
戒嚴害演藝圈混亂！金秀賢活動緊急中止　7藝人慘受波及
快訊／洪小鈴張天霖登記結婚！　懷孕曬超音波照
1%優勢險勝！尹錫悅「素人→總統」連爆醜聞　民眾請願彈劾癱瘓
快訊／金瓜石突遇落石　女遊客死亡
韓國軍隊收戒嚴令出動「1裝備掉了」價值129萬！網笑：有人要
快訊／五月天免費開唱「突宣布加場」！
開車加油「發票中1000萬」　獎落2縣市
南韓戒嚴震驚全球！　「關鍵6小時」來龍去脈一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大醫院啟用NVIDIA新一代超級電腦！AI重現患者身體手術更精準

奪冠幕後「恰恰、高國輝1畫面流出」太強大！萬人朝聖：敲碗花絮

日人來台旅遊驚喊「好臭」！一票老外認證「這1地」最可怕

今年郵輪上看3470萬人次　明年估達618艘次「接近疫前水準」

韓國軍隊收戒嚴令出動「1裝備掉了」價值129萬！網笑：有人要飛了

劉家昌癌逝！醫點名「1篩檢」需定期做：通常有症狀已晚期

台南Josh超靈！母單男「被祝交不到女友」秒脫單　本尊7字強大回應

反對「民法刪懲戒權」　家長團體：合理管教有重要意義

故宮禮品價格滿意度低！觀光客只買得起「1包乖乖」還比外面貴2倍

幫助改善神經退化巴金森症　花蓮慈院中醫院調配「通腦方」

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

台大醫院啟用NVIDIA新一代超級電腦！AI重現患者身體手術更精準

奪冠幕後「恰恰、高國輝1畫面流出」太強大！萬人朝聖：敲碗花絮

日人來台旅遊驚喊「好臭」！一票老外認證「這1地」最可怕

今年郵輪上看3470萬人次　明年估達618艘次「接近疫前水準」

韓國軍隊收戒嚴令出動「1裝備掉了」價值129萬！網笑：有人要飛了

劉家昌癌逝！醫點名「1篩檢」需定期做：通常有症狀已晚期

台南Josh超靈！母單男「被祝交不到女友」秒脫單　本尊7字強大回應

反對「民法刪懲戒權」　家長團體：合理管教有重要意義

故宮禮品價格滿意度低！觀光客只買得起「1包乖乖」還比外面貴2倍

幫助改善神經退化巴金森症　花蓮慈院中醫院調配「通腦方」

南韓戒嚴部隊闖國會卻很克制　韓媒揭秘：尹錫悅疑做錯1事失軍心

撕破臉！高雄男尾隨合夥人進早餐店砍斷腳筋　民事判賠6426萬

快訊／台股收盤大漲227.87點　台積電漲15元至1070

Popeyes台北101門市開了！必吃超澎派海陸堡　還有2款聖誕新品

撞擊畫面曝！台中30萬重機車頭爛碎　目擊者驚：騎士躺著動不了

TOYOTA改款神車休旅馬來西亞開賣！配備比台灣更好　折合新台幣97萬

戒嚴害韓演藝圈爆混亂！「金秀賢活動緊急中止」　7藝人慘受波及

疑上班36hrs沒睡覺！男開車衝對向　百萬休旅車等紅燈倒楣被撞

南韓戒嚴鬧劇「各國反應一次看」　美日歐俄密切關注

不顧反對硬上！南韓尹錫悅想推動戒嚴　國務委員「當天下午」就反對

生活熱門新聞

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

姓「陳、林」也中了　6星座、5生肖2025發大財

樂樂球棒打老師！網見校方聲明狂轟「家長超噁心」

班機飛首爾「飛到一半突宣布戒嚴」

患者妻提問！　醫嚇到：第一次這麼無言

江坤宇在南韓玩「歷經戒嚴又解嚴」　近況曝光！

波蘭妹嫁來台17年　第一次吃羊肉爐哭了

在韓獨旅「宣布戒嚴手機狂震」！PTT喊快做1事

台式應援熱情喊不停　辰己：我喜歡台灣

冬季「最強4生肖」！越冷越升官發財

住日本飯店給小費　房務員沒收「反送青蛙」！用意曝

韓國軍隊出動「1裝備掉了」！網驚：129萬元飛了

今雨區擴大　最冷時間曝

快訊／18:04南部發生有感地震　震度估3級以上

更多熱門

相關新聞

湯姆哈迪高難度動作親上陣被讚天才

湯姆哈迪高難度動作親上陣被讚天才

漫威反派超級英雄電影《猛毒最終章：最後一舞》在全球145億台幣票房佳績，台灣10月23日才上映，僅50天不到就要飆速上架串流平台CATCHPLAY+。英國男星湯姆哈迪在這部系列作不但擔任共同製片、共同編劇也大展動作身手，為這個他首度擔任超級英雄片男主角的系列完結篇鞠躬盡瘁。

古巴比倫地圖揭挪亞方舟真實位置

古巴比倫地圖揭挪亞方舟真實位置

招募護理師百萬年薪保障月休8天

招募護理師百萬年薪保障月休8天

吳佩慈被拍「現身晶華酒店」同歡范瑋琪

吳佩慈被拍「現身晶華酒店」同歡范瑋琪

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

關鍵字：

threadsThreads鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

韓4日正常上班課　證券交易所7:30公布

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

尹錫悅「上午行程全取消」！

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面