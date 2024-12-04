日人來台旅遊驚喊「好臭」！一票老外認證「這1地」最可怕

▲許多日本觀光客認為台灣氣味太臭，常沿途不斷喊臭。（示意圖／pixabay）

文／鏡週刊

台灣豐富的美食與迷人的自然風光，吸引無數遊客造訪。一位網友分享，她的日本友人來台旅遊後的感想，「東西好吃、便宜、還有好臭」，尤其對於九份老街所飄出的味道實在無法忍受，甚至在路上偶遇同樣來自日本的遊客，也說「好臭」。貼文引起大批網友熱議，甚至有外國人指出，台灣「這1地方」最臭。

這名女網友在Threads發文表示，詢問身邊的日本友人來台旅遊的感受，他們普遍認為台灣的美食既美味又平價，但不約而同都提到沿途的氣味「很臭」，之前共事的日本店長與友人造訪九份時，也是一路上不斷表達：「臭い、臭い（好臭）」。

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沒想到她們一句「臭い！」意外成了尋找同鄉的密碼，不少周圍的日本觀光客也都不約而同喊「臭い！」瞬間明白原來不只有自己這樣覺得，讓原PO會心一笑，「靠臭味找到同鄉」。

貼文曝光後，許多網友心有戚戚焉，「我日本朋友的小孩在夜市直接臭哭了」、「台灣是真的很臭從其他國家回來時特別有感」、「台灣真的太多雜七雜八的味道，食物味、水溝味、馬路廢氣...每次一到日本都會覺得空氣很清淨」、「他們不管到哪都覺得很臭，尤其小吃攤的味道完全沒辦法接受的樣子，有一次被說像肉桂的味道，我想說不就是油的味道而已」。

另外，超商也是許多人公認很臭的地點，「我日本朋友也說便利商店很臭」、「超臭！！每次去超商出來頭髮都是那個味道」、「還有便利商店，日本人覺得茶葉蛋很臭」、「茶葉蛋太臭了，好像動物園的味道」、「第一次來台灣的時候，嚇到便利商店也超級臭，很可怕」。



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