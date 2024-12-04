千年謎團破解？　古巴比倫地圖揭示挪亞方舟真實位置

▲考古學家發現古巴比倫地圖標示挪亞方舟停靠在亞拉拉特山的地理位置。（示意圖／pixabay）

圖文／鏡週刊

巴比倫古物揭開謎團，聖經中的挪亞方舟或許真的存在！一幅描繪3千年前世界地貌的古巴比倫文物被發現，標示了挪亞方舟停泊於「亞拉拉特山」的地理位置，進一步指向方舟的可能所在地。考古學家據此推測，聖經中關於挪亞方舟的記述或許基於歷史事實。

根據《Evangelical Focus》報導，1882年出土於伊拉克的一件古巴比倫文物，目前珍藏於大英博物館，這幅圓形古地圖，以美索不達米亞為中心，周圍環繞著「苦河」，呈現了古巴比倫人眼中的世界。

根據聖經記載，上帝指示挪亞打造一艘龐大的方舟，他的家人以及各種動物得以在這艘方舟上度過長達150天的洪水劫難，最終方舟停靠在「亞拉拉特山」之上。科學家在這塊3千年前的古巴比倫泥板上發現了可能指向挪亞方舟位置的線索。

大英博物館助理館長芬克爾表示，這幅古地圖上的「烏拉爾圖」（Urartu）地名，正是聖經故事中挪亞方舟最終停泊的亞拉拉特山（Ararat）。芬克爾進一步指出，碑文中的「parsiktu」一詞，僅見於另一塊描述大洪水事件的古巴比倫石碑上，與聖經記載相呼應，可作為挪亞方舟存在的佐證。實際上，這件古巴比倫文物或許揭示了挪亞方舟的確切位置，同時展現了歷史記載之間的緊密關聯。芬克爾強調，無論是古巴比倫的敘述還是聖經的記載，挪亞方舟的故事皆可能基於同一真實事件。

另外，土耳其和美國大學的研究團隊聲稱在亞拉拉特山發現了疑似挪亞方舟的遺址。透過年代測定顯示，發現公元前5500年至3000年間，亞拉拉特山曾有生命跡象，且在疑似船隻結構附近也發現了人類活動的痕跡。

然而，考古學家多次強調，該地形結構是自然作用的產物，並非源自沉船，也未在地質資料中發現與宗教文獻中所述大洪水相關的跡象。針對這些疑點，研究團隊表示將繼續進行考古挖掘，以期能找到更具說服力的證據。



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