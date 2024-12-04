中醫大新竹附醫招募護理師　百萬年薪保障月休8天

▲中醫大新竹附醫推出全新的護理師招募計畫，並提供年薪可達百萬元的優渥薪資。（圖／中醫大新竹附醫提供）

圖文／鏡週刊

為提升醫療服務品質及擴充護理師人才，中醫大新竹附醫推出全新的護理師招募計畫並提供年薪可達百萬元的優渥薪資。陳自諒院長特別感謝中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海全力支持本項召募計畫，並誠摯邀請優秀護理人才加入中醫大新竹附醫的團隊。

護理部張鳳媛主任表示，在急性病房、ICU、手術室、急診及其他特殊輪三班單位的護理同仁，護理師的起薪將達到45,000至49,000元，並享有夜班津貼及各類獎金，夜班護理人員設有特別補助以確保辛勤付出得到合理回報，實現年薪百萬元的薪資。

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除以上的薪資方案外，為提供護理同仁有充分的休息及生活安排，院方保障每月休假8天，還聘請外院專業講師，辦理護理人員紓壓課程，透過活動設計激發對護理專業的認同，也重視護理師身心靈的照顧，不定期安排激勵課程，提振士氣，護理部舉辦「護理師關懷營」，特別邀請王景民老師，透過遊戲互動，凝聚團隊，護理師互相合作，互相鼓勵，得到滿滿正能量，收穫滿滿。

▲提供護理同仁有充分的休息及生活安排，院方保障每月休假8天。（圖／中醫大新竹附醫提供）

為營造包容性與愉悅的工作氣氛，舉辦「與院長有約」座談會共8場次，院長聆聽護理人員心聲，護理師有意見，也可以透過管道反映給單位主管。院方積極打造智慧醫院，讓護理師運用資訊科技推動護理e化 ，發展智慧化病人安全照護，提升病人就醫安全與便利性，簡化護理作業提升護理照護品質與效率。

院方提供護理師福利措施 獎助學金：護理（科）系學生可申請高達24萬元的獎助學金，鼓勵新進人才能夠安心學習與成長。 新進人員簽約獎金：到職簽約金可達10萬元，並根據服務年限提供最高24萬元的獎金，確保每位新進護理師的穩定與安全。 續約獎金：依簽約年限提供續約獎金12-25萬元。 進階津貼：工作滿3個月後，根據護理能力證照等級，提供每月高達4,500元的能力進階津貼，激勵持續學習與專業成長。 不休假獎金：休假天數小於當月應休天數，不足天數之加班費加碼。 提供宿舍：4人房型，每月只收清潔費500元。 健康檢查：每年提供免費健康檢查，並根據年齡級距進行進階檢查，確保員工的身心健康。 員工就醫優惠：員工及直系親屬在本院就醫可享有優待，提升家庭健康保障。



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