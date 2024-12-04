　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中醫大新竹附醫招募護理師　百萬年薪保障月休8天

中醫大新竹附醫推出全新的護理師招募計畫並提供年薪可達百萬元的優渥薪資。（中醫大新竹附醫提供）

▲中醫大新竹附醫推出全新的護理師招募計畫，並提供年薪可達百萬元的優渥薪資。（圖／中醫大新竹附醫提供）

圖文／鏡週刊

為提升醫療服務品質及擴充護理師人才，中醫大新竹附醫推出全新的護理師招募計畫並提供年薪可達百萬元的優渥薪資。陳自諒院長特別感謝中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海全力支持本項召募計畫，並誠摯邀請優秀護理人才加入中醫大新竹附醫的團隊。

護理部張鳳媛主任表示，在急性病房、ICU、手術室、急診及其他特殊輪三班單位的護理同仁，護理師的起薪將達到45,000至49,000元，並享有夜班津貼及各類獎金，夜班護理人員設有特別補助以確保辛勤付出得到合理回報，實現年薪百萬元的薪資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除以上的薪資方案外，為提供護理同仁有充分的休息及生活安排，院方保障每月休假8天，還聘請外院專業講師，辦理護理人員紓壓課程，透過活動設計激發對護理專業的認同，也重視護理師身心靈的照顧，不定期安排激勵課程，提振士氣，護理部舉辦「護理師關懷營」，特別邀請王景民老師，透過遊戲互動，凝聚團隊，護理師互相合作，互相鼓勵，得到滿滿正能量，收穫滿滿。

提供護理同仁有充分的休息及生活安排，院方保障每月休假8天。（中醫大新竹附醫提供）

▲提供護理同仁有充分的休息及生活安排，院方保障每月休假8天。（圖／中醫大新竹附醫提供）

為營造包容性與愉悅的工作氣氛，舉辦「與院長有約」座談會共8場次，院長聆聽護理人員心聲，護理師有意見，也可以透過管道反映給單位主管。院方積極打造智慧醫院，讓護理師運用資訊科技推動護理e化 ，發展智慧化病人安全照護，提升病人就醫安全與便利性，簡化護理作業提升護理照護品質與效率。

院方提供護理師福利措施

  1. 獎助學金：護理（科）系學生可申請高達24萬元的獎助學金，鼓勵新進人才能夠安心學習與成長。
  2. 新進人員簽約獎金：到職簽約金可達10萬元，並根據服務年限提供最高24萬元的獎金，確保每位新進護理師的穩定與安全。
  3. 續約獎金：依簽約年限提供續約獎金12-25萬元。
  4. 進階津貼：工作滿3個月後，根據護理能力證照等級，提供每月高達4,500元的能力進階津貼，激勵持續學習與專業成長。
  5. 不休假獎金：休假天數小於當月應休天數，不足天數之加班費加碼。
  6. 提供宿舍：4人房型，每月只收清潔費500元。
  7. 健康檢查：每年提供免費健康檢查，並根據年齡級距進行進階檢查，確保員工的身心健康。
  8. 員工就醫優惠：員工及直系親屬在本院就醫可享有優待，提升家庭健康保障。


更多鏡週刊報導
高市刑大屏東里港小吃部緝毒　逮捕60名男女開毒趴！搜出大量毒品
移民署也傳霸凌　2高層幹部遭控性騷、逼倒酒將調職
健保缺錢竟欲加稅補充　1200人上凱道抗議

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／金瓜石「落石砸4人」！　1女命危
LIVE／尹錫悅戒嚴是「他」的餿主意　劉家昌癌逝兒不知「我有
韓星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人停手　特戰背景起底
驚悚畫面曝！戒嚴軍「裝填實彈」闖國會　軍機空降
史上最大毒溫室「4個足球場大」！　超扯畫面曝
快訊／雙城論壇時間縮短成兩天　上海副市長華源率團來台
快訊／宥勝庭上認罪！　道歉求輕判
「戒嚴文」有沒有人先看過？　民進黨：將嚴格檢討社群作業
尹錫悅「戒嚴」是防長餿主意！9月就策畫　新將領全是高中同學

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

劉家昌癌逝！醫點名「1篩檢」需定期做：通常有症狀已晚期

台南Josh超靈！母單男「被祝交不到女友」秒脫單　本尊7字強大回應

民法刪「懲戒權」引反彈　家長團體倡增列禁身心暴力條文

故宮禮品價格滿意度低！觀光客只買得起「1包乖乖」還比外面貴2倍

幫助改善神經退化巴金森症　花蓮慈院中醫院調配「通腦方」

流感死亡創10年新高！疾管署宣布：公費抗病毒藥15日起擴大使用

憂南韓「戒嚴解嚴」影響韓團跨年開唱　盧秀燕掛保證：不受影響

反對陸生統戰團　台清大生提3訴求：不能稱「中國台北」這是底線

2波冷空氣衝台「下周低溫破10度」　專家曝最新預報：分歧大

郵局、港務公司2案「霸凌成立」　交通部：加害人調離職務

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

劉家昌癌逝！醫點名「1篩檢」需定期做：通常有症狀已晚期

台南Josh超靈！母單男「被祝交不到女友」秒脫單　本尊7字強大回應

民法刪「懲戒權」引反彈　家長團體倡增列禁身心暴力條文

故宮禮品價格滿意度低！觀光客只買得起「1包乖乖」還比外面貴2倍

幫助改善神經退化巴金森症　花蓮慈院中醫院調配「通腦方」

流感死亡創10年新高！疾管署宣布：公費抗病毒藥15日起擴大使用

憂南韓「戒嚴解嚴」影響韓團跨年開唱　盧秀燕掛保證：不受影響

反對陸生統戰團　台清大生提3訴求：不能稱「中國台北」這是底線

2波冷空氣衝台「下周低溫破10度」　專家曝最新預報：分歧大

郵局、港務公司2案「霸凌成立」　交通部：加害人調離職務

台南山線療癒系玩法！景觀咖啡看綿延山景、雲海　走步道賞梅花海

花洛莉亞唇釉遭疑像「男性生殖器官」！　名稱還擦邊遭罰11萬元

轟就安基金淪私人小金庫、拍馬屁伴手禮　李彥秀轟：勞動部全是共犯

民進黨「戒嚴文」挨轟急刪文　媒體人轟：對得起民主前輩嗎？

訪清大出現五星旗爆動亂　陸生團場內高唱台灣民歌「雨中即景」

富里火車站前藝文公園璀璨燈飾溫暖小鎮　迎接返鄉遊子

德國盃巔峰對決　勒沃庫森1比0擊敗拜仁慕尼黑闖四強

「戒嚴如性侵」念頭都不該有！　他警告：民進黨不道歉將雪崩大地震

快訊／新北金瓜石「落石砸傷4登山客」　1女失去心跳命危送醫

上海8名副市長！雙城論壇由華源赴台　年紀最輕擁公管碩士背景

生活熱門新聞

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

姓「陳、林」也中了　6星座、5生肖2025發大財

樂樂球棒打老師！網見校方聲明狂轟「家長超噁心」

患者妻提問！　醫嚇到：第一次這麼無言

波蘭妹嫁來台17年　第一次吃羊肉爐哭了

班機飛首爾「飛到一半突宣布戒嚴」

台式應援熱情喊不停　辰己：我喜歡台灣

冬季「最強4生肖」！越冷越升官發財

今雨區擴大　最冷時間曝

住日本飯店給小費　房務員沒收「反送青蛙」！用意曝

江坤宇在南韓玩「歷經戒嚴又解嚴」　近況曝光！

快訊／18:04南部發生有感地震　震度估3級以上

劉家昌癌逝前消瘦　員山鄉長：被要求保密

今年冬天恐更冷　原因曝光

更多熱門

相關新聞

吳佩慈被拍「現身晶華酒店」同歡范瑋琪

吳佩慈被拍「現身晶華酒店」同歡范瑋琪

去年亦有一篇報導，寫到北京市第一中級人民法院的一則通報顯示，「紀曉波主導的惡勢力犯罪集團已被公安機關搗毀」「吳佩慈未婚夫被定性為惡勢力首腦」，頓時成為熱搜關鍵字。與此同時，吳佩慈除了日本，近來則是除了現身台灣與香港，甚至深圳等地；本刊甚至入手一張她在晶華酒店的聚會照片。

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

吳佩慈男友爆欠250億「她繼續吃魚子醬」

吳佩慈男友爆欠250億「她繼續吃魚子醬」

海科館長涉霸凌！教育部「未公布」的調查真相曝

海科館長涉霸凌！教育部「未公布」的調查真相曝

離婚爽啦！布蘭妮飛墨慶生氣色佳

離婚爽啦！布蘭妮飛墨慶生氣色佳

關鍵字：

鏡週刊護理師中醫大新竹附醫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

韓4日正常上班課　證券交易所7:30公布

快訊／南韓總統凌晨宣布解嚴　美國4個字回應

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面