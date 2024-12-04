鏡民調／46.3%民眾贊同罷免門檻修高　45.6%不滿勞動部霸凌案處置

▲前北分署長謝宜容。（圖／翻攝YouTube）



記者杜冠霖／台北報導

《鏡新聞》今（4日）公布最新民調，對於國民黨團擬定提案修高罷免門檻，有46.3%民眾贊同、38.8%不贊同，另有14.8%未表態。而對於勞動部霸凌輕生案中，行政團隊的處理方式，民調數據顯示，40.8%的民眾滿意執政黨的處理，45.6%民眾表示不滿意執政黨的處理，13.6%未表態。經交叉分析不滿意度最高的為25～29歲，顯見年輕族群、職場新鮮人對於職場霸凌高度關注。

國民黨立委近期於國會推動選罷法修法，擬新增罷免通過條件「同意罷免人數要大於被罷免人的當選票數」，有46.3%民眾表示贊同這個修法方向，其中13.6%非常贊同、32.7%還算贊同，38.8%民眾表示不贊同這個修法方向，另有14.8%未表態。

若與政黨傾向交叉分析，民進黨支持者22.7%贊同、67.9%不贊同。政黨傾向為國民黨的83.1%贊同，12.3%不贊同。政黨傾向為民眾黨的70.0%贊同，22.3%不贊同。

另外對於勞動部霸凌輕生案，執政團隊的應對，民調顯示，40.8%的民眾滿意執政黨的處理，45.6%民眾表示不滿意執政黨的處理，13.6%未表態。經交叉分析不滿意度最高的為25～29歲，顯見年輕族群、職場新鮮人對於職場霸凌高度關注。

民調也詢問，有沒有遭遇過職場霸凌？78.1%民眾表示沒有遭遇過職場霸凌，19.1%民眾有。同時，有61.3%受訪者表示身邊沒有人遭遇過職場霸凌，但有31.6%民眾表示身邊有人遭遇過職場霸凌。另有57.5%過半數民眾認為職場霸凌狀況嚴重，28%民眾認為台灣職場霸凌狀況不嚴重。

此次調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年11月30日至12月2日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話551人、手機549人，共1,100份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.95。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源：鏡電視。

