批民進黨刪戒嚴文又硬拗　國民黨：賴清德也要用軍隊接管國會？

▲國民黨要總統賴清德為民進黨團的貼文道歉。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

韓國總統尹錫悅昨夜突宣布戒嚴，隨後又宣布解嚴，引發國際嘩然，民進黨立院黨團也遭抓包貼文附和尹錫悅戒嚴，刪文並澄清僅轉發國際資訊，絕無支持戒嚴之意，無須過度渲染。國民黨今（4日）提出三點質疑，若認為沒錯要繼續硬拗，為何當初要刪文？要總統賴清德盡快出面道歉，「無法用選票贏得國會，是否就要用軍隊接管國會？」

國民黨批，如果真心認為轉型正義如此重要，為何認為韓國戒嚴是為了守護自由憲政體制？如果民進黨只是轉發資訊，為何只有轉載韓國內部「少數堅持戒嚴的觀點」，卻沒有朝野政黨及190位議員多數反對的聲音？

國民黨認為，事實上轉發資訊不是藉口，檢驗一個政黨的作為，關鍵重點不是轉發資訊，而是用什麼方式轉發資訊。全台灣的人都看到，民進黨通篇邏輯都是韓國支持戒嚴的少數觀點，卻沒有韓國各個政黨的聲音，甚至拿來抹黑台灣在野黨，「這一點確實符合賴清德長期以來的領導風格，心目中只有民進黨，沒有其他政黨，更沒有人民。」

國民黨稱，寧願將寶貴時間用於做實事，務實的了解韓國局勢變化可能引發的區域問題，務實的監督國安單位是否掌握國人在韓國的各項安全，務實的關心韓國的國人的真正需求。最後，國民黨呼籲賴清德盡快出面道歉，出來表明態度，難道民進黨正在建立台灣的新黨國體制，無法用選票贏得國會，是否就要用軍隊接管國會？

