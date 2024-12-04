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花洛莉亞唇釉遭疑像「男性生殖器官」！　名稱還擦邊遭罰11萬元

▲▼花洛莉亞因擦邊廣告被罰2.5萬。（圖／翻攝自微博）

▲ 多名網友質疑，該款水光唇釉的外型，像男性生殖器官。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸美妝品牌「花洛莉亞(FLORTTE)」日前推出水光唇釉、霧面唇泥的兩款新產品，其中水光唇釉的外型設計，遭多名網友認為與「男性生殖器官」過於相似，而霧面唇泥的色號名稱「親親小居居」也遭網友質疑擦邊。

據《金融界》報導，上海市閔行區市場監督管理局近日接獲檢舉，「花洛莉亞親親泥唇泥、唇釉新色口紅亞光絲絨平價學生小眾」的唇泥，部分色號命名為「親親小居居」、「親親neinei」、「親親阿咪」等，該系列產品命名引用，當時網路流行詞，並予以配圖說明，但客觀上具備一定性暗示，引起消費者不適。

▲▼花洛莉亞因擦邊廣告被罰2.5萬。（圖／翻攝自微博）

▲▼花洛莉亞因擦邊廣告被罰2.5萬。（圖／翻攝自微博）

▲ 霧面唇泥則因色號名稱遭開罰。（圖／翻攝自微博，上同）

監管局指出，另一款產品名為「花洛莉亞小蝴蝶結成膜蜜口紅不易沾杯唇釉」的唇釉，該產品在銷售頁面展示的唇釉局部特寫，由於拍攝角度，導致最終宣傳圖片，引起消費者不適。

監管局認為，「花洛莉亞」作為廣告主，在產品命名，以及產品宣傳圖片中，存在一定的性暗示，透過低俗擦邊的方式，吸引公眾眼球，違背了社會公序良俗，損害未成年人身心健康，開罰2.5萬元（人民幣，約台幣11.3萬元）。

▲▼花洛莉亞因擦邊廣告被罰2.5萬。（圖／翻攝自微博）

▲ 相關廣告在陸網上引起熱議多日。（圖／翻攝自微博）

花洛莉亞客服對此回應，引發爭議的系列是去年的產品，目前已售罄，未收到後續上架時間的明確通知，針對網友反映的問題，暫不清楚具體情況，會把問題提交給專員核實處理。目前，相關通路已下架爭議產品。

報導指出，這並非是花洛莉亞首次因低俗宣傳，而受到爭議。 花洛莉亞曾在2022年5月9日，於社群平台上發布臥蠶筆新品預告，配文稱「這也太細了吧」。當時有網友留言低俗評論後，花洛莉亞官方帳號則回覆該評論「啊這是可以說的嗎」，引發質疑。花洛莉亞當時則是開除該名小編，並表示會自省。

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