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出國代購口紅　親戚問「要給錢嗎？」她愣！網曝少做1事：妳的問題

▲桃園機場第二航廈傳出停電，旅客須用人工方式，用磅秤來秤行李。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲原PO幫親戚買口紅。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

出國旅遊時，不少人會幫親友代購當地的名產或物品，但如果沒有溝通協調好，很容易因此發生糾紛，一名女網友表示，之前出國長輩拜託她買專櫃口紅，但因為她已經回國，不過她一直記在心上，下一次出國時特地幫長輩買了，結果長輩竟問「要給錢嗎？」害她很尷尬，不敢開口要錢。

女網友在Dcard發文，「出國再也不想跟親戚說」，三個月前出國時，一位親戚長輩在她回國後，才提出希望能幫忙買專櫃口紅，由於當時她已經回國了，便答應下次有機會再幫忙買，三個月後她再次出國，「即便（是）待業中荷包乾涸小資族，仍記得當初對親戚的承諾」，在國外機場幫長輩買了口紅。

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回國後私訊親戚，告知已經買好口紅，並表示回老家時交給對方。怎料親戚卻回「我要給妳錢嗎？」讓她瞬間尷尬不知道怎麼回，當初說好是「幫忙代購」，但現在卻讓她有種被討禮物的感覺，「跟他收錢又覺得不好意思，有人情壓力。」

貼文曝光，網友認為原PO應該再次確認，「你這次出國或買之前有再跟他確認過要買嗎？因為通常過了前一趟旅行，要再出去也會再確認一下吧」、「沒再確認直接幫買的確蠻尷尬，過了三個月也許已經不想要，或是已經自己先買了」、「一般會先向對方確認是否要買耶，這次妳雖然很有心，是好意，但過了三個月，或許對方已經不需要了」。

還有網友分享，幫朋友代購的經驗，「有遇過幾個朋友我出國時請我幫忙買，結果拿給他後，他們只會說謝謝，沒有要拿錢的意思，就變成是我送給他們的伴手禮了」。

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