南韓戒嚴事件簿！　粉專曝尹錫悅真正目的

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，國會190位議員全數通過解嚴，尹錫悅也表示將取消戒嚴。不過這幾小時的戒嚴，已經讓現今沒經歷過戒嚴時期的南韓人相當傻演，臉書粉專也整理事件簿透露尹錫悅的真正目的。

臉書粉專「韓半島新聞平台」整理這短短幾小時的南韓戒嚴事件簿，表示南韓總統尹錫悅緊急宣布戒嚴，理由是朝小野大、由進步派為主的在野陣營持掌優勢的國會，自保守派政府上任後，發動了共22次對政府機關首長的彈劾案，並不斷阻擋各項預算，造成國政麻痺。

他認為，國會的舉動，已嚴重毀損憲政秩序，而為了「守護國民免於被北韓共產勢力的威脅」，也為了「避免效忠北韓的反國家勢力勾結」，而發動戒嚴。

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，南韓共同民主黨工作人員在國民議會設置了路障，阻擋士兵。（圖／路透）

但發布這個緊急談話後，執政黨國民力量黨魁─由尹總統提拔進政界的愛將韓東勳，立刻出面表示，尹總統宣布戒嚴是錯誤的行為，「將連同國民一同阻擋」。

進步派的最大在野黨─共同民主黨，也表明反對尹總統宣布戒嚴。南韓國會議長現在已經緊急前往國會，但目前，戒嚴司令部已封鎖了汝矣島國會議事堂出入。

戒嚴已經從3日深夜開始生效，戒嚴司令部已經宣布，禁止任何政黨與政治活動，包括各種罷工、集會示威都不被允許，也嚴格禁止扇動或發布任何炒作或虛假消息，另外所有媒體與出版行為，都將受戒嚴司令部管制。

戒嚴司令部預告，任何違反戒嚴相關規則的人，當局可以在沒有任何拘票的情況下，予以逮捕。

而從今年3月起，由於有大規模實習與住院醫師，因為政府擴大醫學院的招生，而離開工作崗位以表達抗議。但剛才發布的戒嚴令要求，所有離開崗位的醫療人員，必須在48小時內賦歸工作崗位，違反者將受到處置。

看起來，尹總統應該是要透過宣布戒嚴，來反制目前跟他站在政治對立面的反對勢力。但當前，連尹錫悅總統過去的愛將，執政黨國民力量黨魁韓東勳，也都表達反對戒嚴，預料南韓可能因此陷入更為對立與緊繃局面。