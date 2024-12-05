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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／賴清德半夜被叫醒整夜未眠　無時差彙報南韓情資＆因應劇本

▲▼為因應南韓情勢衝擊，正在關島過境的賴清德，與位於台北的國安團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）

▲為因應南韓情勢衝擊，正在關島過境的賴清德，與位於台北的國安團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）

記者陶本和／關島報導

南韓總統尹錫悅3日晚間，無預警宣布全國進入戒嚴狀態，但也在短短幾小時後解嚴，引起國際譁然。對台灣而言，此事高度攸關地緣政治、區域安全與政經局勢，所以我國安、情報、國防與外交系統，不待命令全面動員。回顧當時狀況，總統賴清德正在友邦馬紹爾群島訪問，且當地時間是凌晨2點多，團隊在彙整初步情資後，便即時把賴清德叫醒，且不斷更新後續資訊，一直到南韓又宣布解嚴，賴清德幾乎是整夜緊盯未眠。

賴清德4日晚間，結束友邦吐瓦魯的訪問行程，搭乘專機抵達過境點美國關島後，直奔下榻飯店，便立刻與位在台北的國安團隊視訊聯繫，先聽取國安團隊就南韓情勢的簡報，進行了約40分鐘的視訊會議。

雖然總統府公開釋出的訊息，僅有賴清德在跑完外交行程後，在飯店跨海與台北團隊視訊；但事實上，在南韓總統尹錫悅3日深夜，於總統府發布「緊急談話」，宣布全國進入緊急戒嚴狀態時，台灣的政府單位也即時動起來，而且第一時間就跟賴清德取得聯繫。

據了解，台灣的國安系統、情報單位、國防軍事單位、外交單位等，甚至是民間單位也參與其中。在第一時間，我方聯繫諸多「第一島鏈各民主友盟國家」，而且觸及層級可達「決策人士」，區域內各方一起確認各種情資，沒有多久就確定南韓戒嚴僅是尹錫悅與其國防部長金龍顯的決策，並且彙整成一份初步報告。

據指出，這份報告除了情資的掌握外，還包括當前韓國朝野情勢的分析，以及台灣政府在各種情勢下的因應劇本。在事發當下，賴清德正在馬紹爾群島訪問，當地時間已經是凌晨2點，跑完一整天外交行程的他，也早已在下榻飯店休息，不過，相關團隊還是在第一時間就把他叫醒。

賴清德醒來後，團隊先初步就南韓情勢進行報告，且在相關團隊彙整更新情資報告時，都即時向總統呈報，後續也不斷更新資訊讓總統掌握，一直到南韓議員投票反對，最終又宣布解嚴，賴清德幾乎整夜緊盯未眠。

▼為因應南韓情勢衝擊，正在關島過境的賴清德，與位於台北的國安團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）

▲▼為因應南韓情勢衝擊，正在關島過境的賴清德，與位於台北的國安團隊進行視訊會議。（圖／總統府提供）

隔天一早，賴清德在幾乎整夜沒有闔眼的狀態下，開啟他「一天飛三國」的鐵人外交行程。一大早先從馬紹爾群島飛往吐瓦魯訪問，經過一整天的行程後，又於晚間搭乘專機飛抵美國關島過境。

經過一整天，國安團隊也會整了最新版本的南韓情勢報告，內容攸關地緣政治、區域安全與政經局勢的各種影響評估。賴清德則是抵達關島下榻飯店後，第一時間就率領核心團隊，跟台北的國安團隊進行跨海視訊會議。

賴清德在會議中裁示，要求國安團隊，持續和各民主盟友國家緊密聯繫，掌握各種可能的情況，進行各面向的分析評估，並協調政府各單位，預作準備。

有關本次由賴清德親自主持的跨海視訊會議，其他出席者包括：國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會諮委黃重諺、國安局長蔡明彥、國安會副秘書長徐斯儉、國安會副秘書長劉得金；而隨同總統出訪的總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副秘書長張惇涵、總統辦公室主任陳羿伶、總統府發言人郭雅慧亦出席會議。

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