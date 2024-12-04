快訊／最短命戒嚴6小時！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日晚間10時突襲宣布戒嚴，經過約6個小時後，在今（4日）凌晨宣布遵循國會投票決定，解除戒嚴並撤回軍隊。尹錫悅於當地時間凌晨4時30分（台灣時間3時30分）發表談話，表示宣布戒嚴是為了「拯救國家」。

尹錫悅今凌晨在總統府發表撤回戒嚴談話，表示根據國會解除戒嚴的要求，身為總統他已決定解除前一晚11時（台灣時間10時）宣布的戒嚴令。他並稱當時是以「拯救國家的堅定意志宣布戒嚴，打擊試圖癱瘓國家基本功能、破壞自由民主憲政秩序的反國家勢力。」同時宣布接受國會請求，解除戒嚴令並撤回軍隊，以下為完整聲明。

親愛的國民同胞們：

昨晚11時，我以堅定的決心宣布戒嚴，用意在挽救國家，對抗試圖癱瘓國家核心功能並破壞自由民主憲政秩序的反國家勢力；然而，剛才國會要求解除戒嚴，因此已下令撤回執行戒嚴任務的部隊。

我們將通過國務會議（內閣會議）正式接受國會的要求，立即解除戒嚴。然而，由於目前仍是清晨，尚未達到通過決議的法定人數，戒嚴將在法定人數達成後立即解除。

此外，我們要求國會立刻停止那些使國家功能癱瘓的魯莽行為，包括反覆的彈劾案、立法操縱及預算操縱等行動。這些行為嚴重損害了國家的穩定與運作。

感謝全體國民的理解與支持。