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12月愛神加持！3星座桃花運最旺　TOP1浪漫時刻不斷

▲▼ 男女,情侶,夫婦,求婚,約會,愛情,老公,老婆,男友,女友。（圖／CFP）

▲3星座12月獲得愛神加持，桃花不請自來、甜蜜接連不斷。（示意圖／CFP）

記者胡至欣／整理報導

隨著12月到來，耶誕、跨年將接踵而至，空氣中逐漸瀰漫節日氛圍，讓人不禁期待與另一半共度溫馨時刻。在這個充滿歡樂與浪漫的月份裡，《科技紫微網》特別點名3星座獲得愛神加持，桃花不請自來、甜蜜接連不斷，想尋覓新對象的單身一族，或希望與伴侶感情增溫的人，快來看看你有沒有上榜。

TOP3：雙魚座

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雙魚座的十二月愛情運勢持續高漲，優雅氣質成為吸引桃花的亮點！

➤ 單身雙魚：這個月桃花運頗旺，你的知性魅力將為你吸引到不少異性的目光。不妨多花時間去圖書館或書店等文化場所，散發出的氣質會讓人無法忽視。意外的碰撞或是隨意的對話，都可能成為愛情的起點。

➤ 有伴侶的雙魚：這個月你和伴侶的感情進展平穩，理性冷靜的態度讓彼此更信任對方。一起共度下班後的閒暇時光，做飯、散步或是看電影，這些簡單的陪伴都能讓愛情更加濃厚。

➤ 總結建議：單身者請多利用文化場所增加邂逅機會，有伴侶者享受日常陪伴的幸福氛圍，給愛情加分！

TOP2：獅子座

獅子座的十二月愛情運勢強勁，桃花運不請自來，浪漫時刻頻現！

➤ 單身獅子：這個月你的桃花運旺盛，不用刻意尋找，也會在日常中遇見有緣人。特別是在工作場合中，留意新夥伴或新同事，一個眼神的交流可能瞬間點燃心動的火花，勇敢主動出擊，成功的機率很高！

➤ 有伴侶的獅子：情侶間的互動穩定而甜蜜，即使有小摩擦，也能心平氣和地解決，反而增添了彼此的理解和驚喜。已婚者可嘗試一起重溫過去的約會場景，比如一起去看場愛情喜劇電影，會讓家庭的溫馨感更加濃烈。

➤ 總結建議：單身者勇敢追愛，有伴侶者則享受穩定和愉悅的家庭氛圍，多一些浪漫活動，讓愛情更加甜蜜。

TOP1：雙子座

雙子座在十二月的愛情運勢超強，戀愛機會和甜蜜時光接連不斷！

➤ 單身雙子：戀愛運勢持續走高，別猶豫，這個月應該多多展現真實的自己，特別是在與異性接觸時，表現出自信和自然。切勿猶豫不決，以免讓心儀對象落入他人手中。下半月則要多留意同性朋友的熱情，以免帶來不必要的困擾。

➤ 有伴侶的雙子：本月你與伴侶之間的誤會會逐漸化解，彼此的關係越發親密。無論是電話聊天、聚餐，還是一起玩電玩，簡單的陪伴都能讓愛情更甜蜜。享受這段陽光般的溫暖日子吧！

➤ 總結建議：單身者應把握機會展現真實自我，有伴侶者則享受甜蜜交流，打破隔閡，迎來更親密的愛情。

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