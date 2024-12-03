觀察／拉白玫瑰反廢死民意封殺大法官　國民黨靠動員難破同溫層

▲國民黨立委賴士葆出席「追思白玫瑰」活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（3日）是師鐸獎女教師命案10週年，白玫瑰運動號召反廢死民眾下午走上街頭，一眾藍委皆到場聲援，但不僅活動流程雜亂無章，被害家屬與立委致詞穿插，立委發言也偏離主題，且台下多為穿著藍營地方黨部背心的群眾，國民黨想靠「溫情」拉攏8成反廢死民意背書駁回大法官提名，但顯然未突破同溫層。

曾獲師鐸獎陳姓女教師10年前遭殺害，兇手劉志明五度被判死刑，但憲法法庭死刑釋憲案出爐後，劉嫌逆轉逃死定讞，死者之夫張介能痛批大法官釋憲是實質廢死，今天也出席白玫瑰運動，並與反廢死民團、民代提出「拒絕廢死派大法官」、「修法保障被害人及家屬權益」等訴求。此外，台南殺警案被害者、新北國中生割喉案家屬也輪番上台陳述悲痛，現場數次高呼「被害遺屬淚未乾，拒絕廢死大法官」口號。

在社會輿論多支持死刑民氣可用的情況下，國民黨要做好新聞宣傳，其實一點都不困難，但從一開始的藍委宣講就有些變調，賴士葆致詞批，大法官現在變成民進黨側翼，國會改革、財劃法都說不算，民進黨打著進步口號不斷迫害台灣社會跟憲政運作，這次大法官審查，7個通通都要當掉，其餘藍委輪番宣講，雖扣著大法官、廢死議題，但因台下的觀眾多數身穿藍營地方黨部制服，竟有身處國民黨選舉造勢之感。

▲聲援受害者家屬的民眾，多身穿國民黨制服。（圖／記者林敬旻攝）

據悉，為避免今天反廢死遊行「萬人響應，無人到場」，國民黨北市黨部日前緊急發出通知，奉黨部主委黃呂錦茹指示，邀請各黨員動員參加白玫瑰活動，但因活動時間選在上班時段的平日下午，最終動員情況仍不佳，現場人員寥寥可數，多為年事已高的長輩，與國民黨不斷高呼的八成民意有所差距，活動進行一小時後現場人數約莫僅800人，且未待受害者家屬前往司法院遞交陳情書時，就已各自鳥獸散。

以2010年「925白玫瑰運動」作為複製模板的「只有愛如故－追思白玫瑰」遊行，藍營高喊高達8成的反廢死民意，想重現當年「萬人上凱道」的盛況，欲藉由民調及輿論施壓民進黨政府，並累積國民黨退回賴清德第一波提名大法官人事案的相罵本。然，從今天的抗議群眾組成來看，國民黨號召的社會運動仍難以突破深藍同溫層，無法催動非藍營支持者一同站上街頭。見微知著，今日活動立意雖好，但關鍵還是在於在野問政表現，除了杯葛、對抗、反制外，面對每一項重大議題，若拿不出實際鼓動人心的價值，就算空等民進黨民調支持度下跌，也無法奢望真正移轉到國民黨身上。