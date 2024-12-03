　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察／拉白玫瑰反廢死民意封殺大法官　國民黨靠動員難破同溫層

▲國民黨立委賴士葆出席「追思白玫瑰」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委賴士葆出席「追思白玫瑰」活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（3日）是師鐸獎女教師命案10週年，白玫瑰運動號召反廢死民眾下午走上街頭，一眾藍委皆到場聲援，但不僅活動流程雜亂無章，被害家屬與立委致詞穿插，立委發言也偏離主題，且台下多為穿著藍營地方黨部背心的群眾，國民黨想靠「溫情」拉攏8成反廢死民意背書駁回大法官提名，但顯然未突破同溫層。

曾獲師鐸獎陳姓女教師10年前遭殺害，兇手劉志明五度被判死刑，但憲法法庭死刑釋憲案出爐後，劉嫌逆轉逃死定讞，死者之夫張介能痛批大法官釋憲是實質廢死，今天也出席白玫瑰運動，並與反廢死民團、民代提出「拒絕廢死派大法官」、「修法保障被害人及家屬權益」等訴求。此外，台南殺警案被害者、新北國中生割喉案家屬也輪番上台陳述悲痛，現場數次高呼「被害遺屬淚未乾，拒絕廢死大法官」口號。

在社會輿論多支持死刑民氣可用的情況下，國民黨要做好新聞宣傳，其實一點都不困難，但從一開始的藍委宣講就有些變調，賴士葆致詞批，大法官現在變成民進黨側翼，國會改革、財劃法都說不算，民進黨打著進步口號不斷迫害台灣社會跟憲政運作，這次大法官審查，7個通通都要當掉，其餘藍委輪番宣講，雖扣著大法官、廢死議題，但因台下的觀眾多數身穿藍營地方黨部制服，竟有身處國民黨選舉造勢之感。

▲民眾出席「追思白玫瑰」活動，聲援受害者家屬。（圖／記者林敬旻攝）

▲聲援受害者家屬的民眾，多身穿國民黨制服。（圖／記者林敬旻攝）

據悉，為避免今天反廢死遊行「萬人響應，無人到場」，國民黨北市黨部日前緊急發出通知，奉黨部主委黃呂錦茹指示，邀請各黨員動員參加白玫瑰活動，但因活動時間選在上班時段的平日下午，最終動員情況仍不佳，現場人員寥寥可數，多為年事已高的長輩，與國民黨不斷高呼的八成民意有所差距，活動進行一小時後現場人數約莫僅800人，且未待受害者家屬前往司法院遞交陳情書時，就已各自鳥獸散。

以2010年「925白玫瑰運動」作為複製模板的「只有愛如故－追思白玫瑰」遊行，藍營高喊高達8成的反廢死民意，想重現當年「萬人上凱道」的盛況，欲藉由民調及輿論施壓民進黨政府，並累積國民黨退回賴清德第一波提名大法官人事案的相罵本。然，從今天的抗議群眾組成來看，國民黨號召的社會運動仍難以突破深藍同溫層，無法催動非藍營支持者一同站上街頭。見微知著，今日活動立意雖好，但關鍵還是在於在野問政表現，除了杯葛、對抗、反制外，面對每一項重大議題，若拿不出實際鼓動人心的價值，就算空等民進黨民調支持度下跌，也無法奢望真正移轉到國民黨身上。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥：精神控制兒子
下周就過生日！陸19歲女網紅車禍亡
陳傑憲自曝私下是I人　餅總爆料：他是氣氛大師
劉子千改姓「章」　劉家昌「最後貼文痛罵」：改姓幽默
舅舅是劉家昌！高怡平聞憾事悲痛發聲
劉家昌傳癌逝　陳昇曾言：在我心中是神

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德訪馬紹爾帶3大禮包　幫買飛機、建豬宰場、加碼獎學基金

女學生見馬龍暴動！陸媒竟酸「像進了盤絲洞」！中山女高嚴正抗議

洪申翰明為霸凌案赴立法院　勞動部書面報告提3改善方針

觀察／拉白玫瑰反廢死民意封殺大法官　國民黨靠動員難破同溫層

北市幼兒園停職狼師仍進出幼兒園　家長怒批教育局胡說八道

中科院九鵬基地出意外！　藥柱燃燒柳姓技師半身燒燙傷

吳沛憶挺台大生抗議　砲轟馬英九「還在當台灣隊的拖油瓶」

北市比照大阪世博街頭全禁菸？　蔣萬安：世壯運27場館全禁菸

中共本周末啟動軍演？　總統府：對區域和平現狀是公然的挑釁

馬龍訪團陸生稱「中國台北」　台大、清大、中山女高學生盼對等交流

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

【泰格與雪兒】憑實力單身

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

賈靜雯50歲超凍齡嚇壞老外　參加《乘風破浪》體脂剩12%

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

鋼琴網紅江老師脫口「在一起」 呂捷羞：好久沒被告白｜豈有此呂 EP331預告

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

賴清德訪馬紹爾帶3大禮包　幫買飛機、建豬宰場、加碼獎學基金

女學生見馬龍暴動！陸媒竟酸「像進了盤絲洞」！中山女高嚴正抗議

洪申翰明為霸凌案赴立法院　勞動部書面報告提3改善方針

觀察／拉白玫瑰反廢死民意封殺大法官　國民黨靠動員難破同溫層

北市幼兒園停職狼師仍進出幼兒園　家長怒批教育局胡說八道

中科院九鵬基地出意外！　藥柱燃燒柳姓技師半身燒燙傷

吳沛憶挺台大生抗議　砲轟馬英九「還在當台灣隊的拖油瓶」

北市比照大阪世博街頭全禁菸？　蔣萬安：世壯運27場館全禁菸

中共本周末啟動軍演？　總統府：對區域和平現狀是公然的挑釁

馬龍訪團陸生稱「中國台北」　台大、清大、中山女高學生盼對等交流

2屆奧運金牌安賽龍退出年終賽　與周天成爭年度最佳男單

12強棒球英雄台南盛大遊行　黃偉哲與萬千球迷見證歷史

六千年文化變身藝術品　新北十三行博物館推聖誕餐具組

她罹胰臟癌末期！半年前「突冒1症狀」　醫嘆：沒聯想在一起

選秀偶像爆「陳立農在節目喝到痰水」　他遭控霸凌喊冤：就是意外

新北迎接歡樂耶誕　八里區行政大樓裝飾繽紛登場

賴清德訪馬紹爾帶3大禮包　幫買飛機、建豬宰場、加碼獎學基金

新北耶誕城變身德國小鎮　魔幻夢境沉浸異國體驗

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

新北八里愛心教養院陶藝展　展現身障院生勇敢生命力

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

政治熱門新聞

女主播無懼「柯文哲涉案」　加入民眾黨打空戰

王世堅爆氣反廢死：殺人償命　遭民眾狂噓

快訊／賴清德宣布「優惠貸幫馬紹爾買新飛機」　馬國官員熱烈掌聲

高市府離職人數六都第2！公務員出國得on call

盧秀燕震怒「師報警帶走打人小六生」　她曝：「教職壓力鍋」炸鍋

中科院九鵬基地出意外！　藥柱燃燒柳姓技師半身燒燙傷

黃捷入選「BBC百大傑出女性」　媒體人喊：到底怎麼選出來的

小六生與師衝突遭警察帶走　他揭盧秀燕只對一半：老師不該被究責

數發部霸凌對話曝光！　徐巧芯爆司長辱罵下屬「混蛋」又拗買單

陸生稱中國台北遭綠轟爆　馬辦回嗆了

小六生打老師遭警帶走　王婉諭揭4疑問：盧秀燕說法是對基層重擊

捲土重來！翁曉玲再提案刪「吳斯懷條款」　獲葉元之等14藍委相挺

王義川前腳離開委員會　黃國昌秒咆哮

割頸案乾兄妹獲輕判　楊父哽咽：廢死該公投

更多熱門

相關新聞

網路數據分析好感度　何佩珊喊「撤報導否則提告」：本人已非閣員

網路數據分析好感度　何佩珊喊「撤報導否則提告」：本人已非閣員

《網路溫度計DailyView》公布11月十大高聲量內閣成員，聲量第一為前勞動部長何佩珊，好感度倒數第一也是何佩珊，內文並提到霸凌案影響。何佩珊3日發出新聞稿，強調本人已非卓內閣閣員，而霸凌案仍待司法檢調釐清案情，警告網路溫度計公司即刻將所有關於該案之本人報導一律撤下，否則將提告妨礙名譽。

聲援白玫瑰反廢死！　國民黨團表態：7位大法官通通當掉

聲援白玫瑰反廢死！　國民黨團表態：7位大法官通通當掉

藍迎王義川報到　提NCC譴責案、推「國人被監控調查委員會」

藍迎王義川報到　提NCC譴責案、推「國人被監控調查委員會」

「翁大博士說得正確」　林濁水談考委爭議：民進黨不怕被批雙標？

「翁大博士說得正確」　林濁水談考委爭議：民進黨不怕被批雙標？

抗議大法官「實質廢死」！　割頸案、殺警案家屬赴司法院遞陳情信

抗議大法官「實質廢死」！　割頸案、殺警案家屬赴司法院遞陳情信

關鍵字：

白玫瑰死刑廢死大法官國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

小六生案風向變了！律師吐悲哀現況「老師只能報警啊」

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

樂樂球棒打老師！網見校方聲明狂轟「家長超噁心」

劉家昌驚傳癌逝享壽83歲！4月憔悴病容曝光　港媒體人慟：一路走好

「6種早餐」胖又傷身！營養師：根本一早在吃油

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

住日本飯店給小費　房務員沒收「反送青蛙」！用意曝

林靖恩賣了李坤城房產「10年超爽月領金額」曝光！

Nissan破產危機、財務長離職

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身

安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！

繳高額電費沒關係！　9、10月發票爽中200萬

劉雨柔被爆分手球星「你家祖先全以你為恥」

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

【泰格與雪兒】憑實力單身

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面