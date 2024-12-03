第3航廈克服難度提前交付19個機坪　桃機獲工程優良獎

▲桃園機場第3航廈機坪工程兼顧營運及航空保安，克服施工腹地及進出動線限制等挑戰。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園機場正在進行第3航站區機坪、滑行道及機坪設施工程，混凝土工程為最重要工項，面積達42公頃且面臨臨海鹽害，施工難度高，桃園機場公司滾動檢討並克服難度，完成鋪面設計整合創新，版塊均勻配置且分割工整，獲台灣混凝土學會2024年混凝土工程優良獎的肯定。

桃機公司指出，第3航站區機坪、滑行道及機坪設施工程，包括針對航廈周遭用地的道路、維生管線等既有設施整合階段性遷移，以及在營運中機場辦理新建機坪、滑行道及機坪設施工程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為兼顧維持營運及航空保安規定，需克服施工腹地及進出動線受限等在營運中機場的施工挑戰，桃機公司滾動檢討優化施工作業，辦理22次管制區變更、與航管單位協調避開營運尖峰時間進行吊掛作業、協調各營運單位釋出用地，累計召開148次會議，取得營運與施工間平衡，積極推動工程進度。

▲▼第3航站區機坪、滑行道及機坪設施工程整合創新，鋪面版塊均勻配置，且分割工整。（圖／桃機公司提供）

桃機公司說明，該工程停機坪及滑行道面積廣達42公頃，混凝土工程為最重要的工項，施工方式及環境受到限縮，且臨海區域鹽害防制，及廣大曝曬面之混凝土養護，施工難度高，輔以高精度儀器檢測，確保路基強度符合設計；鋪面設計整合創新，版塊完成面均勻配置且分割工整；因應道面品質要求，研發機具辦理載重試驗。

桃機公司指出，該工程總計使用抗彎混凝土數量16萬5771立方公尺、結構用混凝土9萬4756立方公尺及飛灰及爐石粉4萬8071噸，用於構築機坪、滑行道、隧道箱涵、滯洪池箱涵及灌排改道等，工程設計適性適材，具創新性、挑戰性及耐久堅固特性，達成混凝土之高標準品質。

▲第3航廈增設21個靠橋停機坪、6個遠端機坪等相關設施，已提前完成並交付使用19個機坪。（圖／桃機公司提供）

桃機公司進一步指出，該工程為第3航廈規劃增設21個靠橋停機坪、6個遠端機坪及相關基礎設施，配合營運需求，目前已提前完成並交付使用19個機坪，優化機場空側停機位調度彈性；截至今年8月累計停放航機1萬3411架次。

因應國際航空旅運發展趨勢，桃機公司表示，將以創新及永續精神，追求卓越公共工程品質，推動機場建設及旅客服務，提升桃園機場競爭力，鞏固東亞航空樞紐地位。