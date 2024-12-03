職業駕駛肇事多「北市建議恢復記點」　交通部：高風險司機可召訓

▲交通部公共運輸及監理司長林福山。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台北市11月連續發生公車撞死行人憾事，北市統計，今年A1類交通死亡事故中有32%為職業駕駛涉入，北市交通局已發函交通部建議檢討記點制度，認為應研議恢復記點。交通部表示，今年記點調整主要針對違停項目，監理單位將協助高風險駕駛教育訓練。

根據北市警局交通大隊統計，今年截至11月26日，A1交通事故24小時內死亡有65件，較同期增加7件，死亡人數增加9人，其中職業駕駛涉入21件，也較同期增加11件；其中11月8起A1類事故有7件是職業駕駛人涉入，計程車有4件、大貨車2件、公車1件。

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由於今年6月起微罪不記點，北市研判可能因此造成職業駕駛人肆無忌憚，台北市交通局也已發函交通部，請交通部再研議檢討，認為應該恢復記點制度。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，北市近日統計職業駕駛肇事件數，不過道安防制涉及相關駕駛人成因仍要分析。

林福山指出，今年6月30日針對微罪不舉修正處罰條例記點項目，調整記點項目主要是違規停車，讓營業車上下客或貨的環境更加合理，針對北市所提的營運計程車和公車有高風險駕駛人，北市區監理所也可協助北市交通局轄管高風險駕駛人或司機，提供駕駛訓練協助，其他各區監理所也有分別協助高風險駕駛教育訓練等協助。