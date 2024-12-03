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車禍9個月奪2161人命　桃園攀升最多！交部點名下周記者會出來面對

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱今說明道安統計和改進進度。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(3日)公布今年1月到9月交通事故2161人，減少2.7%，不過今年9月機車死亡不降反升2.6%，佔整體死亡67%，恍神、心不在焉為主因，自撞比例攀升。另交通部也公布各縣市道安表現，桃園市死亡增加最多，交通部長陳世凱則點名桃園下周五參加道安記者會說明改善。

交通部今公布今年1月到9月交通事故，總計發生29萬0332件，比去年同期減少3.3%；30日死亡人數2161人，比去年同期減少2.7%；受傷38萬6448人，減少3.7%。

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此外，今年9月交通事故30日死亡227人，比去年同期減少6人、下降2.6%；其中機車事故死亡就佔了152人，佔整體死亡67%，且不降反升，比去年9月增加16人，成長11.8%。另今年9月高齡者、酒駕、行人、兒少死亡則出現下降趨勢。

▲▼交通部路政及道安司長黃運貴。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部路政及道安司長黃運貴。（圖／記者李姿慧攝）

交通部路政及道安司長黃運貴表示，機車死亡今年1月到9月有下降，今年9月比去年同期增加16人，初步分析大多為45歲到64歲，肇因為恍神、心不在焉，造成自撞人數比去年多。

交通部今也公布各縣市道安表現，今年1月到9月相較去年同期，桃園市30日死亡數累計為215人，與高雄市並列最多，不過高雄市死亡減少14人，桃園市趨勢為惡化，死亡增加47人佔最多，機車死亡也增加32人，酒駕死亡多了5人；行人死亡最多的縣市為新竹市，增加11人；新北市交通事故中高齡者死亡增加14人最多。

▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）

▲▼交通事故統計及各縣市道安表現。（圖／交通部提供）

▲▼交通事故統計。（圖／交通部提供）

交通部長陳世凱表示，針對有些縣市道安表現比較差，除要求參加行政院道安會報外，如果交通狀況仍沒有改善，交通部每周都有公布交通事故死亡統計記者會，下一周起，如果有些縣市仍沒有改善，將會被邀請參加記者會向媒體、全國民眾說明如何改善，但該邀請並非強制；依照今公布數據，桃園市情況不太好，雖已赴行政院道安會報報告過，但情況仍不理想，交通部將發文邀請桃園市參加下周的道安記者會。

陳世凱指出，交通安全除了窮盡一切方法在工程面改善，執法面也很重要，但最重要的是用路人、駕駛、行人等交通觀念教育，交通部這一周推出教育懶人包，針對小學低年級生教育，透過網路遊戲將交通安全紮根，讓家長和學童一起參與交通安全教育。

由於今年一月到九月交通事故30日死亡下降2.7%，行人死亡下降1.6%，是否今年下降7%目標難達標？陳世凱表示，針對12月數據，明年1月會開記者會說明，針對這個死亡減少數據，雖然現在數據有下降，坦言並不滿意，只要有人死傷，交通部都不會滿意，交通事故逐步改善中，不可能一蹴可幾，今年各地易肇事路口799處要做完，明年還有更多要做。

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