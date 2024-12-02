「把路讓給人」宣導片上線　交長赴台中稽查大客車停讓

▲交通部長陳世凱（左五）赴台中稽查大客車落實停讓情形。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

推廣停讓文化，交通部今日在台中監理站發布「在遺憾之前，把路讓給人」宣導影片，找來優良駕駛陳俊誠分享路上停讓內心的感受，交通部長陳世凱直接到路口瞭解稽查及大客車停讓行人落實情形，盼營造更安全的道路環境。

新宣導影片「在遺憾之前，把路讓給人」由陳世凱親自參與拍攝、說明的理念，影片以穿越時空手法進行詮釋，劇中的主角是我們每一個人人生的縮影，在不同人生階段扮演著不同的用路人，曾是行人，也是駕駛人，透過「我們會是每一種用路人」的視角，提醒大家多一分理解及尊重。

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服務於台中客運307線駕駛陳俊誠現身分享，曾獲頒交通部金安獎及台中市優良駕駛員（金運獎），具有高度服務熱忱，駕駛過程中，認真執行指差確認並停讓行人，因為他認為每個人都會是行人，更可能是你我愛的人。

▲公車司機路上進行指差確認。（圖／交通部提供）

交通部進一步說明，陳俊誠常獲得乘客來信表揚，以人為本的服務，肯定他以乘客優先，特別關注身障人士及行動不便的長者，把乘客當成自己親友主動貼心協助。

陳世凱表示，內政部、交通部及地方政府持續積極辦理行人交通安全設施的改善工作，包括校園周邊、易肇事路口改善、行人穿越道退縮、增設庇護島、建置行人早開及專用行人時等，改善基礎硬體設施，軟體知識養成及優良文化更是重要。

▲交通部長陳世凱（左三）等人示範指差確認，宣導落實停讓行人。（圖／交通部提供）

陳世凱強調，錯誤用路行為會造成憾事，時光無法倒帶，呼籲大家都從現在做起「在遺憾之前把路讓給人」，一同守護道路交通安全。