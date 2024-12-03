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日本麥當勞福袋「漢堡燈、薯條夾」可愛爆擊！　APP才能買

(圖/取自 mery.jp IG)

▲2025日本麥當勞福袋內容。（圖／取自 mery.jp IG，下同）

圖文／CTWANT

日本麥當勞推出2025年限量福袋狂吸全球粉絲眼球，這回與潮牌BEAMS合作設計超可愛獨家商品加上商品兌換券，限量福袋引起大批網友爭相排隊，從2024年12月2日起，官方應用程式將開始預售此款福袋！抽獎結果將於2024年12月17日（星期二）14:00～2025年1月1日（星期三）7:59公布於官方APP。

2025年日本麥當勞限定福袋瘋搶！大麥克燈籠萌翻

本次福袋重點當然就是這款大麥克燈籠啦！外觀造型已經夠精緻，沒想到拉出來直接變成燈籠，露營絕對要提著出門好好幫這個漢堡燈拍各種寫真，而且吃麥當勞的時候把這些週邊小物放在旁邊絕對能提升療癒以及幸福感，實在太想被抽到！只能說看幸運之神要眷顧哪些人啦～

  (圖/取自 mery.jp IG)

以後吃薯條都要拿出這個薯條夾有夠可愛！

以大鳥姊姊、漢堡神偷、奶昔大哥為主題設計的三款薯條夾，每一款配色都可愛度100%，有時候不想弄得手油油的就可以拿出這款「夾薯條神器」，保證朋友都超級羨慕你，連吃薯條都有滿滿的與眾不同感就是現代人小確幸的一種吧！  

  (圖/取自 mery.jp IG)

收納袋、清潔布圖案造型都充滿童趣風格

另外BEAMS也將麥當勞主要元素都用方塊組成來營造童趣感，有點像是樂高方塊激起中年人的兒時回憶，其實平常也不缺收納袋跟清潔布，但麥當勞限定款就是特別想擁有，20公分Ｘ15公分剛好可以拿來當小錢包或者卡包。 

  (圖/取自 mery.jp IG)

趕快告訴在日本的朋友一定要去官方APP登記購買！

這款福袋的銷售價格為3,480日圓（含稅），內容物有「巨無霸大麥克燈籠」、「薯條夾」（隨機不挑色）、「收納袋」（隨機不挑色）、「清潔布」（隨機不挑款）、「麥當勞」免費商品券（最多3,610日圓）以及十個福袋中就有一個會有500日圓折抵金卡，看看人品此時會不會大爆發了！  

(圖/取自日本麥當勞官方網站)

▲圖／取自日本麥當勞官方網站

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