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超商關東煮驚見「神級醬料」！台中人一看秒懂：那是我們的血

網友在台中超商捕捉到「東泉辣椒醬」的身影。（圖／臉書　路上觀察學院）

▲網友在台中超商捕捉到「東泉辣椒醬」的身影。（圖／臉書　路上觀察學院）

圖文／CTWANT

台中東泉食品工廠所生產的辣椒醬品牌「東泉辣椒醬」，其甜甜辣辣的滋味，是台中在地人吃飯時不可或缺的醬料，甚至與大麵羹、麻薏有「台中三寶」的稱號。然而，近日有網友竟然也在台中超商捕捉到「東泉辣椒醬」的身影，在照片中可看到超商的關東煮區，有整罐讓人自由取用的東泉辣椒醬，讓網友笑瘋「那是我們的血」。

該名網友於近日在臉書社團「路上觀察學院」發文分享台中超商奇景，可看見店內的關東煮區檯面上，不是放上常見的醬油膏或甜辣醬，而是份量十足5公升且帶有壓頭的「東泉辣椒醬」，讓他看了不禁笑稱「台中的就是不一樣」。

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照片一出，便引起熱議，大批網友熱烈討論表示「那是我們的血」、「跟白飯一樣，是一種主食」、「在台中，我們東泉都當水喝」、「東泉辣醬佐黑輪」、「東泉自由」、「那必須的我剛剛才shot一罐」、「之後若大台中地區7-11出限定版思樂冰我都不意外了！」

以糯米、砂糖、食鹽、甘草粉、醬油、辣椒粉等中部在地原料所製作的「東泉辣椒醬」較屬地區型的調味料，除在台中地區比較常見外，其他縣市較為少見，當地人的早餐傳統套餐都是吃炒麵加豬血湯配東泉。

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