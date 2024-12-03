公公暈倒全家人超淡定！她急叩救護車...網笑：機會被媳婦破壞了

▲原PO不解，公公暈倒，全家人竟然都很淡定。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻表示，公公暈倒了，全家人卻很淡定，小叔還問要打110還是119，「我要求一樣叫救護車，公公只是動一下還沒有意識就算有也要送。」網友看了直呼，「小叔是生活白痴嗎」、「逮到機會了，被妳破壞了」。

原PO在《匿名公社》發文表示，她以為有人暈倒撥打119是常識，她人在樓下忙家事，看到老公突然上樓。過了5分鐘，小叔很淡定的跟我說公公暈倒了要我上去看。原PO指出，她一上樓看到老公一直按摩公公心臟，她問叫救護車了嗎？小叔慢慢拿手機問，要打110還是119？

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原PO表示，小叔看到公公有反應還想放手機回去，「我要求一樣叫救護車，公公只是動一下還沒有意識就算有也要送，報地址還在爭辯要報里還是鄰」，她直接搶手機導航，再出去馬路上接應，「還好他記得要跟車還有拿公公的健保卡。」

文章曝光後，不少人紛紛留言「天啊！是常常昏倒嗎？怎麼那麼淡定」、「幸好有妳在欸，公公真該感謝妳」、「逮到機會了，被妳破壞了」、「很多人沒有危機處理能力，又不不清楚輕重緩急，各階層都有這種人」、「還好他沒打104」、「不知道就都打，警察也可以幫你叫救護車」。

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