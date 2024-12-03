東京銀座香奈兒驚傳火災　巨大聖誕蝴蝶結起火燃燒

▲香奈兒銀座店2日傳出火警，所幸無人傷亡。 （圖／翻攝自社群網站X）



圖文／CTWANT

位於日本東京中央區銀座的「香奈兒銀座店」於2日傳出火警，放置在店外裝飾的巨大聖誕蝴蝶結因不明原因起火燃燒，現場一片混亂。所幸在消防隊員抵達前，火勢就自行熄滅，整起事件並無造成人員傷亡。

根據日本媒體報導指出，這起火災是從香奈兒店面外牆的超大聖誕蝴蝶結燃燒引起的，當時現場的員工表示，當他們打開燈飾的電源開關後，聖誕蝴蝶結就突然開始燃燒。所幸，火勢在消防隊抵達現場之前已經自行熄滅，沒有造成人員受傷。

東京消防廳接獲報警後，立刻派出消防車趕赴現場進行處理。消防隊員到達後，發現火勢已經熄滅，因此無需進行滅火工作。警方和消防部門目前正在聯合調查起火原因，嘗試釐清這起火災究竟是燈飾裝置本身的電氣問題所引起，還是其他外部因素導致。

也由於這次火災地點是在香奈兒的外牆裝飾上，牆上巨大的裝飾絲帶上燃起，引發眾多路人圍觀。有些人甚至誤以為這場火焰是為了演出而特意製造的效果，直到火勢加劇，才意識到這是一起真正的火災事故。也有許多目擊者拿出手機拍下這個驚悚的畫面。

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