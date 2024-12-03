賴清德馬紹爾國會演說　澳洲大使、美國副館長都來了！

▲總統賴清德赴馬紹爾國會演說，太平洋重要且民主友盟的外交高層官員，如澳洲駐馬紹爾大使威爾遜（Paul Wilson）（前排右2）、美國駐馬紹爾大使館副館長波西（Lance Posey）（前排右3）都到場聆聽。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／馬紹爾群島報導

總統賴清德於台北時間3日降落友邦馬紹爾群島，第一個行程就前往馬國國會發表演說。值得注意的是，太平洋重要且民主友盟的外交高層官員，如澳洲駐馬紹爾大使威爾遜（Paul Wilson）、美國駐馬紹爾大使館副館長波西（Lance Posey）都到場聆聽演說。

賴清德任內首次出訪，為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，將造訪馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉等三友邦，期間過境夏威夷以及關島。訪團在台北時間3日，完成夏威夷的過境行程，他搭乘專機於馬紹爾當地時間中午12時左右，降落馬紹爾國際機場。

賴清德抵達後的第一個行程，就是前往馬國國會發表演說；值得注意的是，太平洋重要且民主友盟的外交高層官員，如澳洲駐馬紹爾大使威爾遜（Paul Wilson）、美國駐馬紹爾大使館副館長波西（Lance Posey）都到場聆聽演說。

▼總統賴清德抵達馬紹爾機場歡迎儀式。（圖／總統府提供）



賴清德在演說中表示，今天來到馬紹爾群島，更深深感受到，兩國共享著廣闊的太平洋、豐富的南島文化，更共同懷抱自由民主的價值，並且在各領域密切交流，創造豐富的合作成果。

賴清德強調，台灣和馬紹爾群島相互扶持，也共同面對挑戰。他非常敬佩馬紹爾群島，在氣候變遷這個重大議題，扮演積極的角色。他說，去年，兩國完成簽署，「台馬氣候變遷調適應變基金」，在他上任後，在總統府也成立了「國家氣候變遷對策委員會」，期盼台灣和馬紹爾群島，能夠持續交流經驗，攜手因應氣候變遷的挑戰。

賴清德也分享一句俗諺「出外靠朋友」。他說，長期以來，馬紹爾群島國會和政府，都大力支持台灣的國際參與。他代表台灣人民，誠摯感謝各位好朋友的支持，也特別感謝海妮總統，在今年的「太平洋島國論壇」、聯合國大會、 以及COP29，都親自為台灣發聲。

▼總統賴清德於馬紹爾國會發表演說。（圖／記者陶本和攝）

