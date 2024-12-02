賴清德在美國智庫全英文談話　對印太、全球拋出「3大積極行動」

▲總統賴清德赴美國智庫東西中心閉門座談。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統賴清德「繁榮南島 智慧永續」之旅，於夏威夷當地時間1日下午（台北時間2日上午）受邀前往智庫東西中心，與現場學者專家進行閉門的交流座談。他在閉門致詞時，提出台灣對於印太區域與全球的「三個積極行動」，包括落實「和平四大支柱行動方案」、全球供應鏈做出貢獻，以及確保台海與印太和平穩定與繁榮。

賴清德於閉門會談中致詞時表示，感謝東西中心蘇珊妮（Suzanne Vares-Lum）院長的安排，對於東西中心長期以來促進美國與亞太地區人民相互理解，且與台灣共同合辦「太平洋島國青年領袖培訓計畫」，培育200多位太平洋地區未來領導人，彰顯共同促進印太區域和平、穩定與繁榮的決心，也特別表達感謝之意。

賴清德感謝美國長期以來依據《臺灣關係法》和「六項保證」所提供的支持，持續強化台美合作夥伴關係。此外，「台美21世紀貿易倡議」首批協定不僅開創了新的合作機會，也因應諸如經濟脅迫、供應鏈韌性及雙重課稅等挑戰。

賴清德於東西中心閉門座談時，以「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」為題，以全英文致詞，強調台灣對於印太區域及全球的「三個積極行動」。

第一，賴清德指出，台灣積極落實「和平四大支柱行動方案」。包括：強化自我防衛、加強經濟安全、深化民主連結、促進對話交流。而台灣致力於強化國防，提升全社會防衛韌性，並且在總統府成立了「全社會防衛韌性委員會」。近年台美雙方的共同合作，彰顯了台灣對自身安全的承諾，以及台美兩國對印太地區和平的共同承諾。

第二，賴清德表示，台灣積極在全球供應鏈裡作出貢獻，尤其是在半導體等高科技產業。台美的夥伴關係不僅強化了這些產業，也展現了臺灣做為值得信賴、可靠夥伴的戰略重要性。而台灣也和理念相近的國家積極合作，充分展現台灣運用自身的專業知識，為全球發展做出貢獻。

第三，台灣積極致力於確保台海及印太地區的和平、穩定和繁榮。不僅持續透過公共衛生、農畜漁牧及氣候轉型等領域透明的合作方式履行承諾，促進台灣與太平洋友邦的緊密友好關係，達到「智慧永續」、「民主永續」及「邦誼永續」三個永續目標。同時，台灣也將持續強化自我防衛能力，並和理念相近國家密切合作，堅守「實力帶來和平」的共同理念，捍衛自由、民主和法治的普世價值。