觀察／談賴清德在夏威夷規格過時了　過境重點可換角度這樣看

▲總統賴清德出訪過境夏威夷期間，於台北時間12月1日上午參訪「亞利桑納號戰艦」，同時也前往紀念館默哀、致敬花圈與獻花。（圖／隨團媒體提供）



記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統賴清德出訪南太3友邦過境首站—夏威夷，即將落幕。其實在夏威夷的行程，外界無須拘泥在規格或是否突破等老話題，當前國際情勢早今非昔比。或許，重點可畫在賴清德去看了亞利桑納號紀念館，雖被認為是「蔡規賴隨」，但穩健、無意外，才是美國政權交接之際的原則，除了不為盟友帶來困擾，更透過此行彰顯民主友盟的團結，抵抗威權帝國主義的意志，昔日的日本帝國沒有成功，如今的威權主義的擴張，也不會成功；這也跟2009年去看密蘇里艦的馬英九，成為鮮明對照組。

賴清德任內第一次出訪「繁榮南島 智慧永續」之旅，會被拿來跟前朝的各種比較，特別是跟昔日同黨競爭對手、前總統蔡英文比較，都是再稀鬆平常不過的事。但不爭的事實是，國際情勢早就今非昔比，所以無須拘泥在過境規格、台美關係是否再突破等話題。

為何無須再拘泥？關鍵在於，雖然總統換人，但民進黨延續執政，對外與對美政策是建立在可延續的基礎上，而美國才剛完成總統選舉，民主黨、共和黨正處於政權交接期，賴清德的出訪必須是「穩健且無意外的」，這才是最高指導原則。

據了解，台灣政府當初在與美方洽談賴清德出訪過境事務時，時間點是在美國選舉之前，在「不押寶」的原則下，這次「繁榮南島 智慧永續」之旅，勢必得取得民主黨、共和黨的「跨黨派同意」，這樣子不論誰當選美國總統，都不會影響賴清德下半年的出訪。

至於出訪過境細節的洽談，美方也因政權的交接，大致上秉持「維持慣例」4字的原則。更白話地說，就是過去蔡英文所擁有的規格、層級，或是受到的待遇，賴清德都是「比照辦理」；換個角度說，美方也絕不會降格，否則會落入「疑美論」、「疑賴論」等中共所期望的敘事與訊息操作中。

因此，在這樣的背景下，再去討論出訪的規格升級或層級再提升，都屬不必要；一位黨政高層私下透露，「政黨延續執政，美方維持規格，我們不為盟友在交接期間帶來困擾，確保接待規格穩定，在這樣的國際情境下，才是真正的突破」。

▼賴清德參訪夏威夷亞利桑納號戰艦紀念館。（圖／總統府提供）



倒是賴清德在夏威夷的行程規劃上有一個值得關注的亮點，就是他前去參訪了亞利桑納號戰艦紀念館。儘管前總統蔡英文也曾去過，被認為是「蔡規賴隨」，但當前印太區域情勢，反而能凸顯台灣作為南島世界一份子，與二戰最後結束在民主友盟的相互協助來省思和平，突出複雜區域形勢下，台灣的關鍵角色。

「突出台灣的關鍵角色」，本來就是身為總統的賴清德的職責，也是他出訪的意義本質。特別是在賴清德出訪的前後幾天，中共解放軍與俄羅斯軍隊，在台灣、日本、南韓、菲律賓等國周邊侵擾，反而凸顯賴清德這次的行程規劃，透過緬懷歷史與和平省思，赤裸裸呈現當前民主友盟團結、威權帝國主義擴張的態勢。

值得注意的是，珍珠港本就是美國與日本的歷史政治議題，但時過境遷，美日已經成為民主友盟的重要國家。美國在政治議題的處理上，是以「日本帝國」（Japen empire）來彰顯二戰時期的日本，強調如今已是「民主日本」，巧妙切割處理。

對照前總統馬英九在2009年訪問中美洲過境夏威夷時，他參訪的是密蘇里艦，該艦是二戰末期日本簽署投降文件的所在地，政治動作是強調「中國抗日史」。這與馬英九近年走訪中國，多次參與「抗日」紀念活動有異曲同工之妙，但格局與層次，對照當今的國際態勢，反而就限縮在「中日戰爭」的框架中了。

總體而言，賴清德在亞利桑納號戰艦紀念館的行程，凸顯了「日本帝國」已經倒台，過去的日本帝國沒有成功，如今的威權主義也不會成功。賴清德透過歷史的見證，強調了威權主義擴張，無法戰勝包括已經是民主日本、民主台灣與美國，等民主友盟的連線。

▲ 總統賴清德參訪「亞利桑納號戰艦」，致敬花圈與獻花。（圖／記者陶本和攝）