加拿大總理稱「25％關稅毀掉經濟」　川普酸：不然來當第51州？

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前飛往美國佛州與總統當選人川普會面，兩人討論了關於關稅、移民等問題。消息人士透露，杜魯道在席間向川普表示，25%的關稅會毀掉美國和加拿大的經濟，但川普卻直接回應，如果加拿大會因此毀滅，不如成為美國的第51州。

根據《福斯新聞》報導，川普（Donald Trump）和杜魯道日前在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）進行晚宴，他們在席間首先討論了關稅、邊境安全以及貿易逆差等問題。知情人士透露，川普的態度雖然友善，但也對加拿大提出非常直接的要求。

當話題談到美國對加拿大的貿易逆差時，川普表示，美加的貿易逆差超過1000億美元，如果加拿大解決不了邊境問題和貿易逆差，他上任第一天就會對所有加拿大商品徵收25%的關稅。

杜魯道回應，這麼做會直接毀掉加拿大和美國的經濟；川普則直接表示，「所以，你們國家要靠從美國搶1000億美元才能活下去？那不如讓加拿大成為美國的第51州。」

消息人士說，杜魯道和其他人聽了都有點尷尬地笑了出來，但川普還繼續說，他覺得「總理」（Prime Minister）這個頭銜聽起來確實不錯，但杜魯道也可以當第51州的「州長」（Governor）。

川普還對杜魯道說，「如果你們無法在不損害美國利益的情況下解決我的要求，那也許真的該考慮加入美國，而你可以當州長。」消息人士表示，雖然這段對話引發不少笑聲，但川普表達得很清楚，他希望在明年1月20日之前看到改變。

最後，加拿大代表團形容這場晚餐「非常友好，非常積極」，不過並沒有再提到第51州的事情。《福斯新聞》已向川普陣營和杜魯道的團隊求證這些說法，但雙方尚未做出回應。