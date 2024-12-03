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河床驚見少女裸屍！美36年懸案偵破　凶手卻「逃過懲罰」

▲▼河床驚見少女裸屍！美36年懸案偵破　凶手卻「逃過懲罰」。（圖／翻攝皮爾斯郡警長辦公室）

▲18歲的崔西被發現陳屍河床上。（圖／翻攝皮爾斯郡警長辦公室，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州一名18歲少女全裸陳屍河床上，並且曾經遭到侵犯，卻因為缺乏線索而成為懸案。時隔38年，如今當局終於確認凶手身分，但此人早已罹癌病逝，沒有機會接受應得的審判與懲罰。

1988年8月，崔西（Tracy Whitney）與朋友在漢堡王吵架之後奪門而出，隔天就被一名漁夫發現陳屍在塔科馬（Tacoma）近郊，皮亞拉普河（Puyallup Rivers）與懷特河（White River）交匯處的礫石河床上。根據研判，她是遭人勒斃，並且曾經被性侵。

皮爾斯郡（Pierce County）警方表示，數十年以來，這起懸案持續困擾著警方，直到2022年使用DNA與基因系譜學技術，才發現一位名叫約翰（John Guillot Jr.）的男子可能是嫌疑人，但他已於2022年1月、也就是8個月前去世，享壽65歲。時隔2年多，進一步DNA檢測結果終於證實，此人確實就是凶手。

▲▼河床驚見少女裸屍！美36年懸案偵破　凶手卻「逃過懲罰」。（圖／翻攝皮爾斯郡警長辦公室）

根據調查結果，約翰與崔西沒有任何已知聯繫。除了此案之外，他還與2010年女友死亡、2020年妻子死亡的案件有關，但都未被起訴。

警官琳賽（Lindsay Kirkegaard）表示，「如果約翰今天還活著，執法部門或許就能夠逮捕他。按照我們的標準，他是嫌疑人，他應該因為其犯行被捕。」死者母親羅賓（Robin Whitney）表示，「在我腦海裡，我想像我們前往法庭，我會坐在法庭上直視他的眼睛，並且看著他被判死刑或無期徒刑」，如今永遠等不到這一天。

死者父親羅納德（Ronald Whitney）坦言，得知凶手身分時，家人們終於有了一點解脫的感覺，但還是十分空虛，因為「我們將永遠不知道真正發生了什麼事。」他表示，女兒死亡的痛苦至今依然困擾著自己，「我認為這種悲傷永遠不會消失。這是我早上想到的第一件事，也是我晚上所想的最後一件事」。

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