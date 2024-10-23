中山醫大暨附醫人工智慧中心組「醫點家」　獲GenAI Stars金獎

記者蔡佩旻／台中報導

由國科會主辦、國內首度針對生成式AI應用舉辦的首屆「GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔」日前成績揭曉，由台中中山醫學大學暨附設醫院人工智慧中心組成的「醫點家」團隊，以臨床作業流程GenAI化的主流設計，拿下「GenAI Stars」創新創業組金獎，還抱走150萬首獎獎金。

由國科會主辦，台大智活中心、台北市電腦公會、科政中心共同執行的首屆「GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔」，透過競賽與深度輔導機制，期助攻產業運用GenAI找到布局關鍵。

競賽分為創新創業組及創意創客組雙項賽制，吸引1099隊海內外企業、新創及校園學子報名。其中，創新創業組從橫跨19大產業的263隊伍中，選出最終前20強，經過3個月的深度輔導，日前在2024台灣創新技術博覽會的「未來科技館」舉辦「GenAI Stars Demo Day百工百業應用發表會」，由20組創新創業組團隊與3組創意創客組獲獎團隊首度對外發表生成式AI創新應用，最終由中山醫學大學暨附設醫院「醫點家」團隊獲得創新創業組金獎。

中山醫大醫資系教授兼任中山醫大附設醫院人工智慧中心主任沈偉誌指出，醫點家是一個全方位的平台，非針對單一問題設計。當醫療人員想要改善工作流程、減輕文件作業的負擔時，透過自建的(Gen)AI小幫手就能輕鬆建立資料處理工具，並可透過共享社群分享，促進內部創新。AI小幫手亦可進化成SMART on FHIR，就像是手機裡的App，可共享給更多的醫療機構。

沈偉誌強調，該平台的亮點是突破傳統醫療應用的局限，實現了全面性的智慧醫療改革，並顯著提升醫療服務效率。

校方表示，校長黃建寧與附設醫院院長蔡明哲上任後，積極推動校院合作，共同開發智慧醫療工具並於附醫臨床驗證、落地實現。隨著平台的持續優化與推廣，未來醫點家將在更多醫療機構中發揮重要作用，期待透過GenAI技術有效解決臨床資料處理的痛點，為病患提供更高效、優質的服務。