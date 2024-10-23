　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中山醫大暨附醫人工智慧中心組「醫點家」　獲GenAI Stars金獎

記者蔡佩旻／台中報導

由國科會主辦、國內首度針對生成式AI應用舉辦的首屆「GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔」日前成績揭曉，由台中中山醫學大學暨附設醫院人工智慧中心組成的「醫點家」團隊，以臨床作業流程GenAI化的主流設計，拿下「GenAI Stars」創新創業組金獎，還抱走150萬首獎獎金。

由國科會主辦，台大智活中心、台北市電腦公會、科政中心共同執行的首屆「GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔」，透過競賽與深度輔導機制，期助攻產業運用GenAI找到布局關鍵。

競賽分為創新創業組及創意創客組雙項賽制，吸引1099隊海內外企業、新創及校園學子報名。其中，創新創業組從橫跨19大產業的263隊伍中，選出最終前20強，經過3個月的深度輔導，日前在2024台灣創新技術博覽會的「未來科技館」舉辦「GenAI Stars Demo Day百工百業應用發表會」，由20組創新創業組團隊與3組創意創客組獲獎團隊首度對外發表生成式AI創新應用，最終由中山醫學大學暨附設醫院「醫點家」團隊獲得創新創業組金獎。

中山醫大醫資系教授兼任中山醫大附設醫院人工智慧中心主任沈偉誌指出，醫點家是一個全方位的平台，非針對單一問題設計。當醫療人員想要改善工作流程、減輕文件作業的負擔時，透過自建的(Gen)AI小幫手就能輕鬆建立資料處理工具，並可透過共享社群分享，促進內部創新。AI小幫手亦可進化成SMART on FHIR，就像是手機裡的App，可共享給更多的醫療機構。

沈偉誌強調，該平台的亮點是突破傳統醫療應用的局限，實現了全面性的智慧醫療改革，並顯著提升醫療服務效率。

校方表示，校長黃建寧與附設醫院院長蔡明哲上任後，積極推動校院合作，共同開發智慧醫療工具並於附醫臨床驗證、落地實現。隨著平台的持續優化與推廣，未來醫點家將在更多醫療機構中發揮重要作用，期待透過GenAI技術有效解決臨床資料處理的痛點，為病患提供更高效、優質的服務。

ET快訊
獵人、周杰倫兩頭空！她買不到卡包搶不到票大崩潰
土耳其航空航天公司總部發生「爆炸恐攻」　現場多人傷亡
Jessi二度道歉「向受害者謝罪」
林姿妙涉貪　檢方求處20年徒刑、褫奪公權5年！
賴清德訓斥王義川、吳崢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

工程物價飆漲　桃園捷運經費地方需自籌近千億市議員林政賢關切

日月潭花火音樂嘉年華首場大型展演　吸2.68萬人湧伊達邵商圈

桃園副議長李曉鐘居中促成　張善政感謝景文汽車玻璃捐贈復康巴士

總獎金10萬！桃園閩南書院「答喙鼓」決賽　10／27精彩登場

中山醫大暨附醫人工智慧中心組「醫點家」　獲GenAI Stars金獎

台中新平國小300吋LED大螢幕今啟用　學童嗨翻

日月潭花火音樂嘉年華登場　百名重傷馨生人近距離共賞璀璨花火

萬聖城10／26開城　桃園市府：歡迎國人一起來搗蛋

潭美颱風外圍環流強引發揚塵　台東縣成「迷霧之都」

台東環保局攜手學校師生　推動海洋減廢環境教育課程

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

驚悚畫面曝！砂石車輾壓機車成鐵餅　女騎士瞬間消失慘死輪下

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

工程物價飆漲　桃園捷運經費地方需自籌近千億市議員林政賢關切

日月潭花火音樂嘉年華首場大型展演　吸2.68萬人湧伊達邵商圈

桃園副議長李曉鐘居中促成　張善政感謝景文汽車玻璃捐贈復康巴士

總獎金10萬！桃園閩南書院「答喙鼓」決賽　10／27精彩登場

中山醫大暨附醫人工智慧中心組「醫點家」　獲GenAI Stars金獎

台中新平國小300吋LED大螢幕今啟用　學童嗨翻

日月潭花火音樂嘉年華登場　百名重傷馨生人近距離共賞璀璨花火

萬聖城10／26開城　桃園市府：歡迎國人一起來搗蛋

潭美颱風外圍環流強引發揚塵　台東縣成「迷霧之都」

台東環保局攜手學校師生　推動海洋減廢環境教育課程

麥當勞「獵人卡包」329網紅編號一次看　99號奇犽是戴資穎

染後髮色不持久？5款必收「護色髮品」一次看

驚！他騎機車徒手抓活蛇趴趴走　超狂畫面曝

快訊／新北五股1轎車深夜走山路「衝下邊坡」1傷

「Re0、膽大黨、青春之箱」排前三！外動畫網票選人氣秋番

不只追喬治！勇士本想組4巨頭　柯瑞：多數球隊不想幫我們

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

地方熱門新聞

日月潭花火音樂嘉年華首場吸2.68萬人

台中新平國小300吋LED大螢幕今啟用　學童嗨翻

中山醫大暨附醫人工智慧中心組「醫點家」　獲GenAI Stars金獎

桃園閩南書院「答喙鼓」決賽　10/27精彩登場

桃園捷運經費地方需自籌近千億　林政賢關切

張善政感謝景文汽車玻璃　捐贈復康巴士

日月潭涵碧樓即起至11/4推2024線上旅展

百名重傷馨生人近距離共賞日月潭璀璨花火

南投新增暨恢復4處科技執法及區間測速12／1上線

潭美颱風外圍環流強引發揚塵　台東縣成「迷霧之都」

鼓勵屋頂設置太陽光電　最高補助10萬

中華職棒35年總冠軍賽23日台南棒球場舉行請提早改道

小三通沒X光機塞爆　岸巡隊回應了

防治未成年駕駛+查緝煙彈　桃園建構安全環境

更多熱門

相關新聞

女騎士被撞壓車底拖行10m　民眾抬車救人

女騎士被撞壓車底拖行10m　民眾抬車救人

台中市今（22）天上午發生一起驚悚車禍，20歲邱姓男子開車在路口右轉時，撞上右側同方向直行的27歲蔡姓女騎士，機車倒地，零件散落，蔡女卡在車底被拖行大約10公尺，邱男嚇得不知如何是好，10多名路人見狀，趕緊合力抬起汽車將蔡女救出送醫，目前仍在醫院搶救中。

即／燒肉店惡火1死1命危　23歲學長大腦機能好轉

即／燒肉店惡火1死1命危　23歲學長大腦機能好轉

中山醫大生打工遇死劫！相驗結果出爐

中山醫大生打工遇死劫！相驗結果出爐

燒肉店打工遇大火　中山醫大生1死1傷

燒肉店打工遇大火　中山醫大生1死1傷

2月娃患致命罕病治療1針4900萬　創健保給付最低齡

2月娃患致命罕病治療1針4900萬　創健保給付最低齡

關鍵字：

中山附醫中山醫大GenAI Stars醫點家

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

即／宜蘭2達停班課標準！縣府宣布：各機關學校自行決定

華為昇騰910B驚見管制晶片　台積電切斷供貨

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會斥王義川、吳崢：政治人物要專業

熊大兔兔也免費！LINE「5款貼圖」爽用到明年

坦承Blackwell晶片瑕疵！黃仁勳：輝達的錯

捷運變成拳擊場！2男「互踩鞋子」車廂互毆

三黨修法增訂國定假日　全通過能多休10天

女按摩遇活春宮　近距離聽男女愛愛聲

即／土耳其發生「爆炸恐攻」　現場3死5傷

少根筋星座Top 3

台劇尺度最大！林思宇驚呆AV男優GG起床程度可調整

高雄員警侵占悠遊卡！自己人調監視器抓到

抽中賺3.4萬元！全家餐飲11／14掛牌上櫃　11／4起開始申購

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

驚悚畫面曝！砂石車輾壓機車成鐵餅　女騎士瞬間消失慘死輪下

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面