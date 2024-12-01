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台鐵鳳鳴車站通車啟用　新北提升區域交通便利性

▲台鐵鳳鳴車站通車啟用 新北提升區域交通便利性。（圖／新北市交通局提供）

▲台鐵鳳鳴車站11月30日通車啟用。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

民眾期盼許久的台鐵鳳鳴臨時站11月30日通車啟用，每日將提供約140班區間車服務，新北市政府同步完成車站周邊200公尺範圍人本通行環境、大眾運輸與私人運具轉乘設施。此外，捷運三鶯線也預計在2025年底完工、2026年通車，屆時鶯桃福德站也使鳳鳴地區交通運輸更加方便，不僅縮短通勤時間，也將促進區域繁榮，讓交通服務更貼近民眾生活。

新北市副市長劉和然出席啟用典禮表示台鐵鳳鳴永久站規劃於「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」辦理，預計2033年通車，為呼應地方民意早日啟用鳳鳴站，行政院先行核定「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」總工程經費6.1億元，11月30日鳳鳴臨時車站啟用，得以提早提供鶯歌鳳鳴地區所需大眾運輸服務。

劉和然表示，鳳鳴臨時站通車後，永久站後續將會有長達10年的施工過程，勢必對於鳳鳴地區交通帶來相當程度的衝擊，請交通部鐵道局務必做好施工交維，減少工程帶來之負面影響。此外，在鳳鳴永久站完工前，請鐵道局在安全條件下，對於臨時車站的改造再利用多聽取新北市地方意見，例如可改造為停車場或其他場館設施，轉型供民眾繼續使用。

交通局長鍾鳴時指出，為了讓鳳鳴車站周邊的交通運輸更加完善，新北市政府建構多項交通整合措施，包括在車站周邊200公尺範圍內，增繪了1,378公尺的標線型人行道，提供民眾安全完善的步行空間，提供了超過200格機車格與100格汽車停車格，更規劃4條路線（981、桃266、F656、F657）公車停靠、2處YouBike公共自行車租賃站，便於旅客停車轉乘接駁。

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