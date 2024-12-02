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國教署爆霸凌集團「罵公務員到半夜」　教育部：本周內釐清事實

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部國教署遭控有以副署長為首的「霸凌集團」。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部再傳職場霸凌事件，國民黨今舉行記者會踢爆，國教署內有「霸凌集團」，點名北部辦公室許姓副署長，長期默許張姓專門委員、何姓商借教師、台師大張姓副教授，壓榨公務員、口語霸凌、行事囂張狂妄，導致年離職率高達33%。教育部回應，已組成調查小組，預計本周內完成訪談並釐清事實。

教育部海科館館長陳素芬才因涉及職場霸凌被拔官，國民黨今再召開「教育部國教署藏身一票『催狂魔』集體霸凌，事證大揭露」記者會，踢爆國教署有以許姓副署長為首的「霸凌集團」。

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桃園市議員兼智庫副執行長凌濤指出，國教署編制約60人，一年超過20人離職，單位還有10餘名的人力缺口，離職率高達33%。立委許巧芯說，教育部國教署的公務人員不斷的在吶喊、求救，批評國教署長年的霸凌情況是「10個謝宜容」。

教育部回應，針對職場霸凌陳情案件已組成調查小組，採全外聘專家組成，涵蓋法律、教育心理輔導、犯罪心理學及教育部霸凌事件調查人員等領域專業人士。預計於本周內完成訪談並釐清事實，確保調查過程依法依據、客觀公正。

針對立委徐巧芯指控，與國教署長期有合作關係的台師大張姓副教授，每次情緒不好，國教署同仁就必須打電話安撫到深夜11點才能回家。教育部表示，儘管張姓副教授非教育部直屬人員，本部亦會立即了解其工作情況，確保相關處理全面且公正。

教育部強調，對於網路上相關資訊，部內已有掌握並持續深入了解中。針對各類指控或情況，教育部會秉持「勿枉勿縱」的原則，絕不容許霸凌行為存在。

教育部指出，調查期間，教育部將為受事件影響的同仁提供必要的心理輔導與支持，同時針對調查結果進行深入檢討，必要時提出改善措施，進一步完善內部管理機制。

教育部表示，將對主管同仁加強再教育與能力培訓，促進彼此尊重的友善職場文化，並以團隊合作的精神共同推動教育政策。

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