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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠為王義川有無資格開會吵翻天！　黃國昌全程避開眼神拒交流

▲▼ 王義川 黃國昌 二人無交集 立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會會議 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王義川與黃國昌全程眼神不交流。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院國家發展基金不當投資調查委員會今（2日）召開第一次會議，民進黨團臨時將成員柯建銘改成剛宣誓就職的王義川，但臨時主席吳宗憲認為，自己收到的開會通知沒有王義川，民進黨團則堅持不能剝奪王義川開會權利，雙方針鋒相對超過一小時仍無結論。不過會議中王義川與坐對面的民眾黨團總召黃國昌雖時不時露出苦笑，但這兩位「歡喜冤家」的眼神卻沒有直視過對方。被問到是否刻意避開眼神交流，黃國昌受訪表示，沒有啦！委員開會就好好認真開會，不需要去扯其它有的沒的事情。

立法院11月22日經院會決議成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，並於今（2日）下午2時舉行第1次全體委員會議。這也《1立法院職權行使法》10月25日經釋憲後，首次成立院級的調查委員會。

▲▼ 國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會 第一次會議 朝野立委為了是否讓王義川選召委 吵翻天 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍綠白吵翻天。（圖／記者屠惠剛攝）

調查委員會成員包括，國民黨籍的林思銘、吳宗憲、徐欣瑩、陳超明、游顥、楊瓊瓔、葉元之及民進黨籍的柯建銘、吳思瑤、蔡易餘、鍾佳濱、莊瑞雄、沈伯洋及民眾黨級的黃國昌等共14人。不過，民進黨遞補的不分區立委王義川下午2時30分才宣誓就職，民進黨團則稱要把柯建銘改為王義川。此外，今日的主要議程包括，選舉該委員會的召集委員及討論「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會運作要點」。

綠委鍾佳濱開會時指出，立法院各委員會組織法規定，各個委員會之議程應該由召委決定之，因此今日召委還沒選出之前，不應該決定討論運作要點，且過去歷次調閱委員會第一次會議都是只有選召委。議事人員則說明，該運作要點的議程是院會交代議決的。

吳思瑤說，他們要把柯建銘換成王義川。但人事處說，他要2時15分宣誓就職。所以，等他就職後再圈選召委。但吳宗憲說，要換人不是在這委員會就可以換，還要送院會同意。而今日他必須依照立法院關係文書記載去做。立委陳超明則開嗆，「我們先把召委選出來，召委決定要做什麼，你不要被他們迷惑，他們就是要拖時間」。

吳思瑤再度質疑，這次組成人數民進黨6人，國民黨7人，民眾黨1人的組成人數根據為何？過去成立的人數都是奇數，且是政黨比例，立法院長韓國瑜之前在朝野協商時曾經決定一個政黨比例是7比7比1人。現在民進黨又變成6位的絕對弱勢。吳宗憲說，人數問題應該在院會時就表示，吳思瑤哀號，「我們表示了，你們就強行表決」。

綠委蔡易餘又說，依照職權行使法第46-1條，「調查委員會之成員，由立法院各黨團依其在院會之席次比例推派之，並得視實際情況予以改派。」他們的實際情況就是希望改派王義川，因此提出程序意見。吳宗憲強調，自己手上名單沒有王義川，是否先把召委選舉程序走完，這個不會侵害到誰的程序？

▲▼立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會第1次全體委員會議 王義川出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲先代理主席主持調查委員會議。（圖／記者屠惠剛攝）

面對吵吵鬧鬧一小時過去，會議毫無進展，吳宗憲宣告，大家都很尊重法律規定，給法制局20分鐘去討論，他們有結輪出來後大家再來遵守。吳宗憲會後受訪時感嘆，過往沒有前例，操作比較困難，今天自己拿到的文書上就是沒有王義川的名字，因此法規適用上很模糊，若名單上沒有王義川突然要加上是不是很怪？因此決定讓法制局討論，否則鬧了一個小時針鋒相對沒有結果，議事人員也不敢就立委爭議去發表意見，「因此我讓他們用法制局的名義去做出決策，事緩則圓，這樣是比較好的做法。」

綠委莊瑞雄受訪則說，相信委員會今天會順利成立，第一件事就是要選召委，但王義川才剛上任，上任前名單本來就不會有他，只是依照立法院職權行使法46條之一，各黨團可以視情況予以改派，比方說調查委員會的成員要出國一個月，那本來就可以替換，又或者裡面的成員有人要去當部長，那名單當然都可以替換，不要過度去想像說這是拖延戰術，民進黨的名單就是確保王義川宣誓就職後能享受權利，他現在是立委身分，當然有這權限囉！不可以把他剝奪。
 

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