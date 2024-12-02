泰國國慶首次移師桃園舉辦　蘇俊賓：謝謝在桃泰國人的貢獻

▲泰國代表處第一次離開台北在桃園市大園區舉辦泰國國慶典禮。（圖／桃園市府新聞處提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

泰國代表處第一次離開台北在桃園市大園區舉辦泰國國慶典禮，出席的桃園市副市長蘇俊賓臉書貼文表示，這是泰國政府對桃園市政府的移工、新住民各項服務還有兩國城市交流努力的肯定，讓市府有機會向泰籍移工表達感謝之意，並藉此讓更多人看見桃園在地美食及文化，強化桃園與泰國雙邊更密切的合作關係。

蘇俊賓指出，桃園市工業產值在民國95年為2兆元，至今已大幅成長至4兆元，為臺灣工業產值最高的城市，其中兩萬四千多名泰籍移工及新住民同胞的奉獻與付出功不可沒，而泰國的飲食、娛樂、文化及潑水節習俗等已融入市民生活，桃園市民心中也深植著泰國DNA，成為桃園多元文化共榮發展的重要一環。

▲▼蘇俊賓副市長與駐臺泰國經貿代表文那隆享用泰國美食。（圖／桃園市府新聞處提供）

蘇俊賓表示，市府積極推動臺泰雙邊交流，去年11月他率團與桃園31家觀光業者，赴曼谷舉辦桃園觀光產業推介會，簽訂多項合作協議，並與曼谷市副市長Tavida塔維達進行深度交流。蘇俊賓當時特別跟泰國的觀光旅遊業者推薦，桃園擁有豐富多元的美食及飲食文化，而且有高達兩萬多位泰國同胞生活在桃園，這是最實在可信的市場認證，邀請大家來臺時多駐留桃園遊玩及享受美食。而今年與去年相比，泰國遊客來臺旅遊期間在桃園的住房人次也較去年同期增加33%，也期盼未來會有更多泰國觀光客前來桃園。

昨日活動中，除了由桃園喜來登酒店精心準備泰式料理，現場並搭配桃園在地泰式特色店家美食，讓與會者品嚐到原汁原味的泰國飲食文化特色，另外活動也邀請來自越南及印尼等多國協力夥伴參與，彰顯桃園新住民在文化交流上的緊密合作。