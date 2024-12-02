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頂呱呱開賣聯名新品「花雕雞呱呱包」　還有超可愛周邊

▲▼「頂呱呱xUber Eats」聯名。（圖／業者提供）

▲頂呱呱跨界聯名Uber Eats。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣速食品牌「頂呱呱」攜手外送平台「Uber Eats」推出一系列限定聯名，不僅有全新口味的「花雕雞呱呱包」、「烏梅桂花雪泥」等嚐鮮，還打造2款超可愛周邊小物，12月3日起上市。

▲▼「頂呱呱xUber Eats」聯名。（圖／業者提供）

▲必吃全新「花雕雞呱呱包」、「烏梅桂花雪泥」。

適逢頂呱呱50周年、Uber Eats8周年，2大品牌跨界合作以「8九不離食，最頂潮台味」為主題推出特色聯名包裝，更打造全新「花雕雞呱呱包」，選用地道花雕酒搭配新鮮雞肉，經過調味後香氣十足，每一口都散發濃濃花雕雞香，售價79元，提醒花雕雞呱呱包成分含酒精，過敏者不宜食用；還有酸甜烏梅結合桂花的「烏梅桂花雪泥」，售價65元起。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼「頂呱呱xUber Eats」聯名。（圖／業者提供）

▲聯名包裝、周邊復古又可愛。

加碼打造2款周邊小物，有「花雕菜呱包（菜瓜布）」及「花雕洗香籃（洗衣籃），是以台灣復古美學為靈感，菜瓜布延伸呱呱包的趣味設計，吸水膨脹後超療癒，洗衣籃則以拼花元素點綴，造型可愛又復古，還可折疊兼具實用性，加購價49元起。

「頂呱呱xUber Eats」聯名美食、周邊將於12月3日起至2025年1月3日限時開跑，除提供單點外也推出一系列優惠套餐組合，包括「花雕醉香獨享餐」、「花雕醉香雙韻餐」及「花雕醉香同樂餐」，最低下殺8折起就能吃到，提醒桃園機場店、松山機場店、中崙店未販售。

▲▼bb.q CHICKEN。（圖／bb.q CHICKEN）

▲bb.q CHICKEN推歡聚食雞餐炸雞餐。（圖／bb.q CHICKEN提供）

另外，為因應聖誕節、跨年，bb.q CHICKEN推出「歡聚食雞餐炸雞餐」，內含去骨炸雞1份、調味半雞2份、炸薯條1份、特色韓食1份（柚香鮮蝦披薩／五花肉肉包起來任選）及汽水2罐（百事可樂／七喜任選），原價1503元，特價1313元，現省190元，12月6日起至2025年1月5日全門市開賣。

即日起至12月22日還有「雞翅半價吃」限時優惠，凡於門市內用或外帶消費滿699元，即可以125元加價「調味雞翅」，原價249元，相當於用半價就能吃到雞翅1份，並開放蜂蜜蒜味、起司、辣味燒肉風味、韓式甘醬4口味任選。

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